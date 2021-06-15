У предпринимателя в Петербурге угнали раритетный желтый «Мерседес», принадлежавший его покойной матери

Угонщики увели у предпринимателя в Петербурге почти тридцатилетний микроавтобус. А потом его нашли. Примечательный автомобиль буксировали «ГАЗелью».
Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 июня с заявлением об угоне в полицию Василеостровского района обратился 46-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга. Он рассказал, что в период с восьми вечера 11 июня до восьми утра 12 июня от дома 57 по Малому проспекту В.О. пропал желтый Mercedes-Benz 308D 1994 года выпуска. Автомобиль зарегистрирован на мать заявителя, которая скончалась в январе этого года. Ущерб мужчина оценил в 350 тысяч рублей.
По факту угона было возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3, пункт «в», УК РФ (кража в крупном размере). В понедельник же, 14 июня, сотрудники ГИБДД Фрунзенского района Петербурга задержали у дома 74 по улице Салова автомобиль «ГАЗель», буксировавший тот самый похищенный на Васильевском острове «Мерседес», на который уже успели поставить подложные номера.