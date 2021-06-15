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Гостья из Смоленской области оставила машину для покраски в Петербурге и едва ее не лишилась

Автомобилистка отдала свою «Мазду» в сервис и едва не осталась без нее. Вместо покраски на ней решил прокатиться некий мужчина.

Как стало известно «Фонтанке», в пятом часу утра 15 июня в полицию Красногвардейского района с заявлением обратилась 34-летняя экономистка. Женщина зарегистрирована в Смоленской области, но проживает в Петербурге. В четыре часа дня 7 июня она оставила свою Mazda 6 2008 года выпуска стоимостью 550 тысяч рублей у дома 2 по Екатерининскому проспекту для покраски. А в 1:50 15 июня «Мазда» была задержана сотрудниками ГИБДД у дома 4, корпус 1, по улице Осипенко с неизвестным мужчиной за рулем.

По словам хозяйки машины, права управления автомобилем она никому не давала. Теперь женщина просит привлечь неизвестного похитителя к ответственности.

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