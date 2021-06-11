В «Яндексе» провели беседу о безопасности на дороге с курьером, который накануне впечатлял своей манерой езды водителей на севере Петербурга.
Как рассказали 11 июня «Фонтанке» в пресс-службе компании, героя видео нашли, связались с ним и вызвали на беседу, «чтобы повторно рассказать про правила ПДД и напомнить о необходимости использовать специальную защиту и шлем при поездках на моноколесе». В компании добавили, что курьеры, которые сотрудничают с сервисами «Яндекса», сами выбирают, на каком транспорте предпочитают осуществлять доставку.
Напомним, утром 10 июня один из водителей заснял на видео доставщика «Яндекс.Еды», который рассекал на моноколесе в потоке транспорта на проспекте Культуры. Молодой человек перестраивался из ряда в ряд, обходя машины, ехавшие на скорости порядка 60 км/ч.