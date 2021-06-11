В «Яндексе» провели беседу о безопасности на дороге с курьером, который накануне впечатлял своей манерой езды водителей на севере Петербурга.

Как рассказали 11 июня «Фонтанке» в пресс-службе компании, героя видео нашли, связались с ним и вызвали на беседу, «чтобы повторно рассказать про правила ПДД и напомнить о необходимости использовать специальную защиту и шлем при поездках на моноколесе». В компании добавили, что курьеры, которые сотрудничают с сервисами «Яндекса», сами выбирают, на каком транспорте предпочитают осуществлять доставку.