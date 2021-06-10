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«Доставка вышла на новый уровень». Отчаянного курьера заснял автомобилист на проспекте Культуры

Доставщик на моноколесе удивил водителей на севере Петербурга

Скриншот видео из телеграм-канала <a href="https://t.me/Megapolisonline/58493" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Мегаполис»</a>
Скриншот видео из телеграм-канала «Мегаполис»
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Наглядную иллюстрацию фразы «слабоумие и отвага» наблюдали автомобилисты утром 10 июня на севере Петербурга. Доставщик еды одновременно и восхищал своей отчаянностью, и пугал возможными последствиями такого соседства на дороге.

Один из подписчиков телеграм-канала «Мегаполис» заснял на видео доставщика — судя по рюкзаку, «Яндекс.Еды», — который мчал на моноколесе по путепроводу на проспекте Культуры от КАД в сторону центра, лавируя между автомобилями и другим транспортом. Обогнал он и автора видео, который двигался со скоростью около 60 км/ч.

Отметим, что молодой человек при этом, как и положено, показал свой маневр жестом. Видно также, что он одет в защитный костюм, но перчаток и шлема на нем нет.

«Пиццы теперь будут мега-горячими. Если курьер доедет», — комментируют в «Мегаполисе».

Скриншот видео из телеграм-канала <a href="https://t.me/Megapolisonline/58493" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Мегаполис»</a>
Скриншот видео из телеграм-канала «Мегаполис»

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Комментарии (9)

MuCephei_88
Вот интересно - любая ямка или стык, которых на тех же мостах полно, и полетит он с этого колеса почти наверняка на такой скорости.
Andrey Sokolov
Уже не мопед так скорость выше.
Мопе́д — транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания рабочим объёмом не более 50 кубических сантиметров (так же электродвигателем или мотор-колесом мощностью от 250 Вт до 4 кВт) и максимальной конструктивной скоростью не более 50 км/
Oleg_I
Крутое колесо. По классификации ГИБДД - это мопед. А вот шлем нужно надевать обязательно, да. Череп - штука довольно хрупкая. Один пролом - и на том свете.
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