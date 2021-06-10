Наглядную иллюстрацию фразы «слабоумие и отвага» наблюдали автомобилисты утром 10 июня на севере Петербурга. Доставщик еды одновременно и восхищал своей отчаянностью, и пугал возможными последствиями такого соседства на дороге.

Один из подписчиков телеграм-канала «Мегаполис» заснял на видео доставщика — судя по рюкзаку, «Яндекс.Еды», — который мчал на моноколесе по путепроводу на проспекте Культуры от КАД в сторону центра, лавируя между автомобилями и другим транспортом. Обогнал он и автора видео, который двигался со скоростью около 60 км/ч.