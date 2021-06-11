Пьяный подросток лишил «Жигулей» военного в Гатчине

Как стало известно «Фонтанке», 10 июня в 11:54 в полицию обратился 33-летний житель Гатчины, врио командира взвода войсковой части. Мужчина сообщил, что между десятью часами вечера 9 июня и семью часами утра 10 июня с перекрестка улицы Леонова и проспекта Володарского в Гатчине кто-то похитил его ВАЗ-2107 2006 года выпуска.

Полиция Гатчинского района Ленобласти задержала подозреваемого в угоне автомобиля у местного военного. Им оказался 16-летний парень. Нашли его в похищенной машине — пьяным.

В 12:20 четверга полицейские «по горячим следам» отыскали «семерку» у дома 24 по улице Радищева. За рулем машины находился 16-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Парня доставили в территориальный отдел полиции, где в отношении него составили протокол по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ за распитие спиртного в запрещенных для этого местах.

Как сообщает 11 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подростка отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.