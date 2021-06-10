Автомобиль в Петербурге уехал от хозяина, пока тот был во Владивостоке

Жителя Владивостока оставили без автомобиля в Петербурге, пока он был дома. Об угоне в полицию сообщил местный житель.



Как стало известно «Фонтанке», днем 9 июня в полицию Кировского района Петербурга обратился 22-летний петербуржец, работающий в компании по аренде автомобилей. Он сообщил, что между 19:30 8 июня и 10:29 9 июня от дома 107, корпус 1, по проспекту Стачек кто-то похитил темно-синий KIA Optima 2019 года. Автомобиль с петербургскими номерами, но принадлежит 36-летнему жителю Владивостока, который в настоящее время находится по месту жительства.