Водитель, задавивший «под кайфом» пешехода в Петербурге, оправдывался упавшим телефоном и чужой сигаретой

Как сообщает 9 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло 2 ноября около 20:16 у дома 38, корпус 1, по улице Карпинского. Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, ехал на автомобиле LADA Granta по Карпинского со стороны проспекта Науки в направлении улицы Руставели на скорости порядка 73,6 км/ч. Подъезжая к регулируемому пешеходному переходу у дома 38, он проигнорировал красный сигнал светофора, выехал на «зебру» и сбил переходившего дорогу на свой зеленый мужчину. После этого автомобилист скрылся , не вызвав полицию и скорую. Пешеход скончался на месте.

Во время следствия водитель рассказывал, что на подъезде к пешеходному переходу у него упал мобильный телефон, он наклонился его поднять, отвлекся от управления машиной и в результате выехал на «зебру» и сбил пешехода. А в полицию и скорую не позвонил потому, что был в сильном шоке. В ДТП и оставлении места происшествия он вину признавал и раскаивался, а вот то, что в момент наезда был «под кайфом», отрицал. Якобы после произошедшего он не мог успокоиться и стрельнул у каких-то незнакомцев сигаретку, и вот она-то и оказалась с подвохом. В суде, однако, мужчина передумал и признал вину полностью.

Суд признал автомобилиста виновным по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ и приговорил его к 5 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 3 года. С него также взыскали 1 800 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.