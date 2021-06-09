Дом в Сочи, где в результате конфликта со стрельбой погибли два пристава, был официально признан самостроем

В результате стрельбы в Сочи, где в ходе конфликта с судебными приставами двое были убиты, есть ещё один пострадавший.



Как сообщили в Следственном комитете 9 июня, по уточнённым данным, сегодня днём в Адлерском районе города Сочи двое судебных приставов-исполнителей с привлечением спецтехники прибыли на улицу Просвещения для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведенных строений. 60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию и произвел не менее трёх выстрелов из охотничьего ружья в приставов, а также в мужчину, привлечённого к сносу. В результате все трое были ранены, двое скончались на месте.

