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Дом в Сочи, где в результате конфликта со стрельбой погибли два пристава, был официально признан самостроем

Житель Сочи застрелил судебных приставов при попытке снести его дом

В результате стрельбы в Сочи, где в ходе конфликта с судебными приставами двое были убиты, есть ещё один пострадавший.

Как сообщили в Следственном комитете 9 июня, по уточнённым данным, сегодня днём в Адлерском районе города Сочи двое судебных приставов-исполнителей с привлечением спецтехники прибыли на улицу Просвещения для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведенных строений. 60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию и произвел не менее трёх выстрелов из охотничьего ружья в приставов, а также в мужчину, привлечённого к сносу. В результате все трое были ранены, двое скончались на месте.

В СКР уточнили, что стрелявший в приставов мужчина задержан, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие) и по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

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Комментарии (16)

Malyshev73
Левиафан-нечего терять
Лада Кошкина
Сюжет из фильма Левиафан, где Серебряков в главной роли.
vic_5e4cd1938d1a8
К уголовной ответственности должны быть привлечены ответственные, при которых этот самострой строился и функционировал.
Они видели и знали и должны были знать, но за долю малую позволяли строительство и работу.
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