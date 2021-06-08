Сотрудники ГИБДД Иркутской области задержали неадекватного водителя, создававшего аварийную ситуацию на дороге. С инспекторами он общался крайне эмоционально, а затем и вовсе попытался съесть протокол.
Как сообщает 8 июня «МВД Медиа», к сотрудниками ГИБДД, которые дежурили на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», обратился водитель грузовика и рассказал, что в районе заправки водитель кроссовера выезжает на встречную полосу и подрезает другие автомобили. Вскоре экипаж ДПС обнаружил и остановил указанную машину. За рулем был 48-лений житель города Зимы с внешними признаками опьянения и водительскими правами, срок которых истек больше десятилетия назад.
Пройти медосвидетельствование мужчина отказался. Во время оформления вел себя вызывающе, нецензурно ругался, а когда инспектор стал составлять протокол о направлении на медицинское освидетельствование, внезапно вырвал бланк у него из рук и попытался съесть, а затем выйти из патрульного автомобиля.
Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции, а его машину отправили на спецстоянку. На водителя составили протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от медосвидетельствования. Суд назначил ему 10 суток административного ареста.