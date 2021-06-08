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Школа в Парголово получила новое разрешение на строительство. Ее обещают достроить в 2022 году

Школу на Тихоокеанской улице в Парголово обещают построить к 2022 году. Как пояснили в СК «Дальпитерстрой», по окончании работ в ней смогут учиться 1925 учеников, она станет одной из самых крупных в городе.

Изначально по этому адресу планировалось возведение школы на 1650 мест, разрешение на строительство которой застройщик получил в 2020 году. В том же году девелопер уже оборудовал там стройплощадку и залил фундаментную плиту. Позже проект школы было решено изменить, увеличив вместимость почти на 300 мест. Как пояснил застройщик, можно сказать, что это новая школа — у нее новый проект и отдельные документы. И вот на днях именно тот проект наконец получил «добро» на строительство.

Здание новой школы будет состоять из четырехэтажного учебного корпуса и двухэтажного спортивного комплекса. Общая площадь — 40, 8 тыс. кв. м.

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«Фонтанка» писала, что парголовские родители очень давно ждут новую школу — существующие школы в районе сильно перегружены. Но перепроектирование, получение всех документов и согласований на новый проект в сочетании с пандемией задержали процесс и сдвинули сроки окончания строительства, объяснили в компании.

Начало строительных работ здесь запланировано на лето 2021 года, а ввод в эксплуатацию расширенной школы планируется в конце 2022 года.

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