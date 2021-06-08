Петербургские угонщики пошли по машинам постарше. Mercedes и Cadillac уехали от предпринимательницы и агента по недвижимости

Двух жительниц Петербурга злоумышленники оставили без давно не новых «Мерседеса» и «Кадиллака». Подозреваемого в угоне последнего полиция задержала спустя несколько дней после обращения хозяйки машины.



Как сообщает 8 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 3 июня с заявлением в полицию обратилась 43-летняя женщина, работающая агентом по недвижимости в коммерческой фирме. Она рассказала, что между 20 и 31 мая от дома 1 по Новосмоленской набережной в Василеостровском районе Петербурга похитили ее белый Cadillac SRX 2011 года выпуска. Ущерб составил 700 тысяч рублей.