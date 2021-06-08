Петербургские угонщики пошли по машинам постарше. Mercedes и Cadillac уехали от предпринимательницы и агента по недвижимости

Двух жительниц Петербурга злоумышленники оставили без давно не новых «Мерседеса» и «Кадиллака». Подозреваемого в угоне последнего полиция задержала спустя несколько дней после обращения хозяйки машины.
Как сообщает 8 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 3 июня с заявлением в полицию обратилась 43-летняя женщина, работающая агентом по недвижимости в коммерческой фирме. Она рассказала, что между 20 и 31 мая от дома 1 по Новосмоленской набережной в Василеостровском районе Петербурга похитили ее белый Cadillac SRX 2011 года выпуска. Ущерб составил 700 тысяч рублей.
Около 12:10 7 июня у дома 40/6 по улице Кораблестроителей полицейские задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 25-летний неработающий местный житель. По факту угона возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Днем 7 июня в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 33-летняя индивидуальная предпринимательница. Как стало известно «Фонтанке», женщина заявила о пропаже своего Mercedes-Benz E250. Белый автомобиль 2012 года похитили от дома 20 по Лесному проспекту с 20:00 6 июня до 13:45 7 июня. Ущерб владелица оценила в 1,45 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).