Как сообщает 7 июня пресс-служба зоопарка, сотрудники предложили для неё два варианта имени — Хатанга (название населённого пункта, рядом с которым нашли медведицу) и Рада (сокращённое от Радуга), и предложили всем желающим выбрать или придумать своё имя. В соцсетях откликнулись тысячи подписчиков, но голоса разделились примерно поровну. Тогда голосование перенесли на платформу «Активный Гражданин». В нём приняли участие 150 тысяч человек, и большинство ( 46,3 % ) отдали свой голос за имя Хатанга. 36,4 % выбрали имя Рада, остальные предложили свои варианты или не смогли определиться.

«Многие животные, которые оказываются в зоопарках, были спасены в природе. Они были ранены или, как наша Хатанга, остались без родительской опеки. Таким обитателям часто дают имена по названиям рек, поселений или других топонимов. Мы очень рады, что для мишки выбрали имя Хатанга. Благодаря этому мы всегда будем помнить про её родину, её детство. Будем вспоминать о долгой дороге в Москву и ещё о том, что на карте России, посреди бескрайней арктической пустыни, далеко за полярным кругом есть таймырское село Хатанга», — отмечают в зоопарке.



Медведицу этой зимой спасли золотодобытчики на острове Большевик в Красноярском крае. Оставшись без матери, она не научилась охотиться и привыкла получать еду от людей. Это означало, что повзрослев, она в поисках пищи могла бы начать нападать на поселения. Было решено перевезти её в Московский зоопарк. Где она и живёт с 21 апреля.

