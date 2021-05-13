Маленькой медведице, которую в апреле спасли золотодобытчики в Красноярском крае, требуется красивое имя. В его выборе могут принять участие все желающие — Московский зоопарк объявил конкурс.

Два варианта имени уже есть, сообщает 13 мая пресс-служба организации. Это Хатанга и Рада. Первое — это название села, рядом с которым был найден медвежонок: таймырское село Хатанга расположено далеко за Полярным кругом, посреди арктической тундры. Имя Рада (сокращённо от Радуга) предложили киперы и зоологи, которые ухаживают за животным.

«Подписчики могут выбрать из двух предложенных имен или предложить своё. Мы выберем самый популярный вариант. Результаты объявим 20 мая», — сообщает зоопарк. Свои предложения отправляйте в его аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» , Facebook , Instagram и «Одноклассники» .

«Маленькая белая медведица живет с нами уже три недели. Она очень активная, много гуляет и хорошо кушает. Больше всего мишка любит мясо и рыбу, хотя ей также предлагают овощи и фрукты. Любимое занятие малышки — ловить в бассейне живых карпов», — рассказывают зоологи.

Белый медвежонок в феврале прибился к золотодобытчикам на острове Большевик Красноярского края. Он не умел охотиться, его подкармливали люди. Обычно такие истории кончаются очень плохо, нередко — чьей-то гибелью. На экстренном заседании межведомственной рабочей группы Росприроднадзора было принято решение изъять зверя из природы и передать в рамках программы СОЗАР по белому медведю в Московский зоопарк для реабилитации. Это вынужденная мера, на которую пришлось пойти ради спасения жизни медведя, подчёркивают в организации. В зоопарк медвежонок прибыл 21 апреля.