Ваенга попутала берега

Но хитом выпуска стало выступление Елены Ваенги. Она исполняла песню «Золотые купола» Михаила Круга на фоне деревянных куполов (не золотых), залепив маникюр пластырями, а режиссеры решили усилить эффект переодеванием в православного монаха. Свои четыре туза (высшая награда) певица получила от жюри, в которое входят Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Александр Новиков. Если растроганный Шуфутинский мялся в поиске слов, Любовь Успенская рубанула: исполнение заслуживает «Оскара». Поэт Новиков увидел в номере Ваенги «горькую исповедь» и вспомнил знакомых сидельцев. Он решил, что Елена спела про «раскаявшегося человека».



Сама Елена написала в инстаграме (орфография и пунктуация изменены): «Спасибо всем, кто понял, о чем я и зачем я». Поклонницы звезды признавались в любви кумиру, уверяли, что поняли, потому восхищены до мурашек и рыдают по причине восторга. Пока одни проводили параллель между номером Ваенги и фильмом Павла Лунгина «Остров», другие вздрогнули, назвав в комментариях на «Ютубе» и «Фейсбуке» выступление пошлостью, а саму Ваенгу сравнили с бородатой Кончитой Вурст — победителем Евровидения. Поющий женским голосом монах с подведенными глазами и правда вызывает недоумение.

Не промолчала и РПЦ. «Это набившая оскомину попытка использовать образ священника в качестве разменной монеты в своём творчестве», — отметил Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Православие резко отрицательно относится к гендерным играм (история блаженной Ксении Петербургской занимает особое место, это чтимая святая). Люди верующие и далекие от популярной эстрады предположили, что Елена Ваенга — трансвестит, не сумев обнаружить запаянных в звуках смыслов. Мягкость слов Кипшидзе неожиданна. Елена Ваенга известна не только своим репертуаром, но и гражданской позицией. Летом 2012 года певица поддержала судебное преследование участниц панк-группы Pussy Riot. Она заявила на своём сайте, что акция оскорбила её «как верующую христианку до глубины души». «Если Pussy Riot выпустят на свободу, я считаю, тогда надо открыть все двери тюрем, выпустить всех, мол, мы «не имеем права судить этих людей, Бог их будет судить». Но лично я, как человек, испытываю чувство, как будто ко мне зашли в дом, нагадили посреди комнаты, оскорбили всю мою семью и ушли. Мое отношение к Pussy Riot: осуждала, осуждаю и буду осуждать», — заявила в интервью BBC Ваенга.



Но вернемся к ее выступлению. Если перевести «Золотые купола» с блатного на русский, то получится примерно так. «Карточный шулер высокой квалификации (туз бубновый на спине) либо просто заключенный приговорен к смертной казни, его ждет могила, потому в ногах у него «туз крести». Есть и другое толкование: раньше заключенным нашивали на спину ромб (желтый или черный), чтобы охране при побеге заключенного легче было попасть в цель. Про такого человека говорили: теперь ему светит «Влади­мир­ская дорога» и «бубновый туз на спину», подразумевая каторгу. Также «прилепить бубнового туза» подразумевало отправку в колонию особого режима, где отбывают срок особо опасные рецидивисты, в том числе и по расстрельным статьям. Что из этого имел в виду автор текста — точно не известно. Речь в песне идет не о золотых куполах на православных храмах, а о тюремных наколках с куполами: «Золотые купола на груди наколоты, только синие они и ни крапа золота».

А что на деле? Блатняк, косплей и купола. Если Елена не сообразила, на какой тонкий лёд ступила и как оскорбителен ее жест, то Первый канал этого не понять не мог. Следовательно, блатной шлягер, перепетый на «православный манер», — это не просто пощечина общественному вкусу, это серьезное оскорбление тому самому православию, которое превратили в балаган. Либо намеренное заигрывание перед простодушной публикой, которая съест и не подавится, лишь бы кумир пел и рыдал. Ну а кто не понял, тот духовно беден. В любом случае, церковь и зона точно смешались. Блатная феня проросла в языке давно и не всегда осознается как нечто табуированное. Впрочем, зашла ли песня на зоне, тоже вопрос. Там маскарад не в чести.

