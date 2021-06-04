В Красноярске наблюдают самое масштабное за последние 15 лет затопление. На Красноярской ГЭС впервые за 15 лет начали сбрасывать воду через верхние шлюзы плотины и 4 июня открыли уже четвертый затвор. Местные жители делятся в соцсетях эффектными кадрами водосброса и развлечений на затопленной городской набережной.



Как пишет NGS24.RU, Енисей начал потихоньку выходить из берегов из-за талых вод еще в середине мая. Тогда в Красноярске слегка подтопило левобережную набережную. Вода прибывала, и к концу весны набережная ушла под воду сильнее. Красноярцы тут же высыпали на улицу качаться на качелях над водой, кататься на сапах, кормить уток и устраивать фотосессии.