В Красноярске наблюдают самое масштабное за последние 15 лет затопление. На Красноярской ГЭС впервые за 15 лет начали сбрасывать воду через верхние шлюзы плотины и 4 июня открыли уже четвертый затвор. Местные жители делятся в соцсетях эффектными кадрами водосброса и развлечений на затопленной городской набережной.
Как пишет NGS24.RU, Енисей начал потихоньку выходить из берегов из-за талых вод еще в середине мая. Тогда в Красноярске слегка подтопило левобережную набережную. Вода прибывала, и к концу весны набережная ушла под воду сильнее. Красноярцы тут же высыпали на улицу качаться на качелях над водой, кататься на сапах, кормить уток и устраивать фотосессии.
Автор: паблик «Я живу в Красноярске»
Не обошлось, правда, без неприятностей: в начале июня ребенок, ныряя на затопленной Ярыгинской набережной, ударился о скрытую водой скамейку. К счастью, мальчик отделался испугом и медицинская помощь ему не потребовалась.
Автор: паблик «Я живу в Красноярске»
Автор: паблик «Я живу в Красноярске»
На сегодняшний день в Красноярске подтопило левобережную и правобережную набережные, спортивную площадку у набережной левого берега, гаражи и придомовые территории нескольких домов, причалы в районах населенного пункта Коркино, береговые полосы 13 островов.
В среду, 2 июня, Красноярская ГЭС впервые за более чем десятилетие открыла шлюз и начала поверхностный сброс. Местные жители ринулись смотреть на это так массово, что образовалась пробка. В пятницу, 4 июня, на ГЭС открыли уже четвертый шлюз, и теперь сбрасывают 7 тысяч кубометров воды в секунду. Такой объем воды на плотине будут сбрасывать ближайшие три дня. Ночью это выглядит особенно красиво.
Утром 3 июня уровень воды в Енисее составил 404 сантиметра. За сутки вода поднялась более чем на 20 сантиметров, и к 16 часам 4 июня по местному времени ее уровень составил 427,2 см. В региональном управлении МЧС ожидают, что из-за сброса на ГЭС в ближайшие дни уровень воды в Енисее в Красноярске поднимется до 450 см.