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Два тягача, арестованных приставами, угнали со стоянки в Шушарах

Житель Пушкинского района Петербурга обнаружил пропажу двух своих тягачей, которые несколько лет простояли из-за ареста. Исчезли машины с парковки.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 3 июня с заявлением в полицию обратился 37-летний житель Пушкина. Он не нашел на месте два своих грузовика Freightliner 2002 и 2004 годов выпуска. Мужчина рассказал, что автомобили более трех лет стояли в неисправном состоянии на стоянке на улице Ленина, 8, в Шушарах, так как на них был наложен арест федеральной службой судебных приставов.

Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

houspi
Никто ничего не угонял. Просто заржавели и рассыпались.
263836471
угнали тягачи, которые несколько лет простояли в неисправном состоянии... это как?
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