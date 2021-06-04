Два тягача, арестованных приставами, угнали со стоянки в Шушарах

Житель Пушкинского района Петербурга обнаружил пропажу двух своих тягачей, которые несколько лет простояли из-за ареста. Исчезли машины с парковки.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 3 июня с заявлением в полицию обратился 37-летний житель Пушкина. Он не нашел на месте два своих грузовика Freightliner 2002 и 2004 годов выпуска. Мужчина рассказал, что автомобили более трех лет стояли в неисправном состоянии на стоянке на улице Ленина, 8, в Шушарах, так как на них был наложен арест федеральной службой судебных приставов.