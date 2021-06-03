Директора сети кинотеатров лишили нового автомобиля в Петербурге

Любители корейских автомобилей в Петербурге оставили без машины директора крупной сети кинотеатров. KIA не пробыла у владелицы и года.



Как стало известно «Фонтанке», утром 2 июня с заявлением об угоне в полицию обратилась 35-летняя петербурженка, работающая директором крупной киносети. Женщина рассказала, что между 20:30 1 июня и 8:20 2 июня от дома 3, корпус 5, по улице Корнея Чуковского пропал ее автомобиль KIA Rio 2021 года выпуска. Ущерб потерпевшая оценила в 960 тысяч рублей.

На камеры системы контроля за передвижением транспорта автомобиль последний раз попал в 19:54 1 июня, двигаясь по КАД от Выборгского шоссе к проспекту Энгельса. Машину объявили в федеральный розыск. По факту угона возбудили уголовное дело по ст. 158, ч. 3, п. «в», УК РФ (кража в крупном размере).