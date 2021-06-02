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Шнуров: В Госдуму не пойду, там маленькая зарплата

Музыкант и глава телеканала RTVI Сергей Шнуров не планирует участвовать в ближайших выборах в Государственную думу. Об этом он заявил во время общения с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает 2 июня корреспондент «Фонтанки».

«Там маленькая зарплата. Я же буду тратить своё время, а я его оцениваю дорого. Я не меняю свое время на такие деньги», — отметил он.

Шнуров добавил, что планирует оставаться в рядах Партии Роста: «Мой папа был членом ЦК КПСС, обычным членом, никуда не избирался, вот и мне нравится быть просто членом Партии Роста. Её идеология абсолютно моя. Я только закинул удочку, а вы уже спрашиваете: «Клюет?» Я не знаю, поймаю ли я там что-нибудь».

Ранее в Партии Роста не исключали, что Шнуров может стать её кандидатом в Петербурге. Также партийцы рассматривали его в качестве потенциального кандидата в Законодательное собрание Петербурга.

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Комментарии (8)

f0ntan
На него могут обидеться думцы
Karl_Ivanovich
Шнуров по-прежнему работает фронтменом, только в другой области. теперь и в политике.
Наняли его новую "как бы партию" раскручивать - он и работает: интервью раздаёт, афоризмы штампует.
Trurl
Вот смех! Вот умора! Чтобы думцы жили на одну зарплату! Шнур гонит дурку....
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