Шнуров: В Госдуму не пойду, там маленькая зарплата

Музыкант и глава телеканала RTVI Сергей Шнуров не планирует участвовать в ближайших выборах в Государственную думу. Об этом он заявил во время общения с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает 2 июня корреспондент «Фонтанки».



«Там маленькая зарплата. Я же буду тратить своё время, а я его оцениваю дорого. Я не меняю свое время на такие деньги», — отметил он.

Шнуров добавил, что планирует оставаться в рядах Партии Роста: «Мой папа был членом ЦК КПСС, обычным членом, никуда не избирался, вот и мне нравится быть просто членом Партии Роста. Её идеология абсолютно моя. Я только закинул удочку, а вы уже спрашиваете: «Клюет?» Я не знаю, поймаю ли я там что-нибудь».