Пропавшие «Жигули» петербуржец нашел сам на соседней улице, но машину уже успели разобрать

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в угоне «Жигулей» в центре города. Машину нашел сам владелец. Далеко ее не перегнали, зато успели разукомплектовать.



Как сообщает 2 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 28 мая в полицию Центрального района с заявлением об угоне обратился 25-летний местный житель. Между 22:30 27 мая и 19:30 28 мая от дома 6/8 по Воронежской улице неизвестный преступник похитил его ВАЗ-2107 за 20 тысяч рублей. Автомобиль молодой человек обнаружил у дома 8 по улице Константина Заслонова уже в разукомплектованном состоянии.