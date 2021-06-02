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Пропавшие «Жигули» петербуржец нашел сам на соседней улице, но машину уже успели разобрать

Автомобиль в Петербурге угнали на соседнюю улицу и разобрали

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в угоне «Жигулей» в центре города. Машину нашел сам владелец. Далеко ее не перегнали, зато успели разукомплектовать.

Как сообщает 2 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 28 мая в полицию Центрального района с заявлением об угоне обратился 25-летний местный житель. Между 22:30 27 мая и 19:30 28 мая от дома 6/8 по Воронежской улице неизвестный преступник похитил его ВАЗ-2107 за 20 тысяч рублей. Автомобиль молодой человек обнаружил у дома 8 по улице Константина Заслонова уже в разукомплектованном состоянии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). В два часа дня 1 июня полицейские задержали у дома 15/17 по Воронежской улице подозреваемого, им оказался 38-летний неработающий мужчина. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

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