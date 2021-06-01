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Угнанный на Белышева KIA Rio нашли спустя год. Теперь ищут соучастников

Полицейские спустя год нашли похищенный автомобиль в Петербурге

Полиция Невского района Петербурга раскрыла угон автомобиля, совершенный год назад. Нашли и подозреваемого, и саму машину.

Как сообщает 1 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 3 июня 2020 года в полицию поступила информация о хищении автомобиля KIA Rio от дома 4 по улице Белышева. Следственное управление районного УМВД возбудило уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Почти год спустя сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в угоне, им оказался 49-летний местный житель. Нашли и похищенный «КИА», машину вернули владельцу. Теперь полицейские проводят дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить соучастников и другие эпизоды преступной деятельности задержанного.

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