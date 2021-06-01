Рецидивист и компания лишили жителя Колпино «Жигулей», недавно побывавших в ДТП

Петербургские полицейские задержали подозреваемых в угоне «Жигулей» у жителя Колпино. Мужчина оставил машину на обочине после аварии, а через несколько дней ее на месте уже не оказалось.



Как сообщает 1 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в субботу днём с заявлением в полицию обратился 32-летний житель Колпино. Мужчина рассказал, что в период с 25 по 28 мая неизвестный преступник похитил его автомобиль ВАЗ-2106 стоимостью 50 тысяч рублей, который он оставил на обочине Софийской улицы в 8 километрах от КАД после ДТП. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).