МВД заявило, что не работает над принудительным оснащением машин пьяных водителей алкозамками

В Министерстве внутренних дел России заявили, что ведомство не участвует в проработке вопроса о принудительном оснащении алкозамками машин тех водителей, которые попались пьяными за рулем. О совместной работе Минпромторга и ГИБДД в этой области ранее сообщал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

«МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает», — говорится в сообщении ведомства 31 мая.

В МВД отмечают, что ранее уже давали отрицательный отзыв на подобные предложения, поскольку эффективно внедрить алкозамки в России можно лишь после создания соответствующих организационно-технических и правовых основ. В частности, нужно принять законодательные акты, утвердить и внедрить технические стандарты и организовать сеть контрольно-сервисных центров. Сейчас же необходимые для внедрения алкозамков условия в России отсутствуют, поэтому «все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными».