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МВД заявило, что не работает над принудительным оснащением машин пьяных водителей алкозамками

В Министерстве внутренних дел России заявили, что ведомство не участвует в проработке вопроса о принудительном оснащении алкозамками машин тех водителей, которые попались пьяными за рулем. О совместной работе Минпромторга и ГИБДД в этой области ранее сообщал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

«МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает», — говорится в сообщении ведомства 31 мая.

В МВД отмечают, что ранее уже давали отрицательный отзыв на подобные предложения, поскольку эффективно внедрить алкозамки в России можно лишь после создания соответствующих организационно-технических и правовых основ. В частности, нужно принять законодательные акты, утвердить и внедрить технические стандарты и организовать сеть контрольно-сервисных центров. Сейчас же необходимые для внедрения алкозамков условия в России отсутствуют, поэтому «все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными».

Накануне замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак рассказал журналистам, что Минпромторг совместно с ГИБДД прорабатывает внесение изменений в ПДД, которые позволили бы принудительно устанавливать алкозамки на машины пьяных водителей. Сегодня он также заявил, что к концу 2021 года планируется разработать стандарт для алкозамков.

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Комментарии (5)

altnec
Все душевные силы брошены на разработку роботов уничтожающих всё на своём пути, иначе не видать им ни мальдив (после второй жены), ни проституток (сольют сразу)......остаются одни только.....,как их там называют...........будни.
Будни они называются, рабочие будни они называются .
263836471
О "долях в бизнесе" ещё не договорились, отсюда и заявление о преждевременности
lion405
Есть хороший способ снизить число пьяных за рулем. Установить разумную норму, позволяющую бокал пива, например. Диапазон, в котором провинившемуся штраф и "фитнес". Ну и порог, с которого только "тюрьма - твой дом". Ну и, в последних двух случаях, ОБЯЗАННОСТЬ страховых компаний выставить регресс по ОСАГО и КАСКО, плюс, аннуляция "прав"...
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