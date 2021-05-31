Стандарт для алкозамков на автомобили появится в России до конца года

В России в 2021 году появится стандарт для применения алкозамков на автомобилях. Об этом 31 мая в кулуарах форума «Интеллект машин и механизмов» журналистам рассказал замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.



«До конца года в рамках эксперимента, проводимого Минпромторгом совместно с разработчиками и участниками автомобильного рынка, должна быть доработана регуляторика, связанная с внедрением алкозамков, в частности это касается их стандартизации», — цитирует замминистра ТАСС.

Накануне он рассказал, что Минпромторг и ГИБДД прорабатывают вопрос о принудительной установке алкозамков на машины водителей, которые были пойманы пьяными за рулем. Предполагается, что приборы будут работать в связке с системой ГЛОНАСС, чтобы полностью исключить возможность движения автомобиля без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния. Алкозамки хотят устанавливать как на личные автомобили, так и на такси, каршеринг и грузовики.