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Пьяных водителей в России собираются «закрывать» алкозамками

Минпромторг и ГИБДД намерены устанавливать алкозамки на машинах нарушителей за пьяную езду

Минпромторг совместно с ГИБДД прорабатывает внесение изменений в правила дорожного движения, которые позволят устанавливать на автомобили водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде, специальные алкозамки.

«Если человек хоть раз «попался», это мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю, на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу», — цитирует замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака 30 мая «Интерфакс».

По словам Шпака, в настоящий момент министерство и Госавтоинспекция общими усилиями анализируют возможность изменения ПДД в отношении такого нарушителя «таким образом, чтобы все автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком».

Регулирование внедрения алкозамков, касающееся в частности их стандартизации, планируется доработать в рамках проводимого Минпромторгом эксперимента до конца этого года.

Предполагается, что алкозамок будет работать в связке с системой ГЛОНАСС — чтобы передавать данные о водителе, а также контролировать наличие работающего алкозамка в машине. Приборы хотят устанавливать как на автомобили личного пользования, так и на такси, машины каршеринга и грузовой автотранспорт.

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Комментарии (26)

MDD
А что помешает технически дунуть в алкозамок третьему лицу и разлочить доступ?
Очередная утопическая идея, за счет налогоплательщиков, расходы на
администрирование.
footballer13
Мне вот очень хочется почитать про механизм работы.
Садится трезвый человек, заводит.
Потом садится пьяный водитель и в дупу пьяный пассажир.
Как одно будет отличаться от другого?
Kruger
А у меня возник вопрос-кто бенефициар этой темы? Ротенбергам платона стало мало?
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