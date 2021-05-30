Пьяных водителей в России собираются «закрывать» алкозамками

Минпромторг совместно с ГИБДД прорабатывает внесение изменений в правила дорожного движения, которые позволят устанавливать на автомобили водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде, специальные алкозамки.
«Если человек хоть раз «попался», это мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю, на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу», — цитирует замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака 30 мая «Интерфакс».
По словам Шпака, в настоящий момент министерство и Госавтоинспекция общими усилиями анализируют возможность изменения ПДД в отношении такого нарушителя «таким образом, чтобы все автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком».
Регулирование внедрения алкозамков, касающееся в частности их стандартизации, планируется доработать в рамках проводимого Минпромторгом эксперимента до конца этого года.
Предполагается, что алкозамок будет работать в связке с системой ГЛОНАСС — чтобы передавать данные о водителе, а также контролировать наличие работающего алкозамка в машине. Приборы хотят устанавливать как на автомобили личного пользования, так и на такси, машины каршеринга и грузовой автотранспорт.