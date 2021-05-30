Пьяных водителей в России собираются «закрывать» алкозамками

Минпромторг совместно с ГИБДД прорабатывает внесение изменений в правила дорожного движения, которые позволят устанавливать на автомобили водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде, специальные алкозамки.



«Если человек хоть раз «попался», это мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю, на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу», — цитирует замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака 30 мая «Интерфакс».



По словам Шпака, в настоящий момент министерство и Госавтоинспекция общими усилиями анализируют возможность изменения ПДД в отношении такого нарушителя «таким образом, чтобы все автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком».

