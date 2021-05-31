Едва отметивший совершеннолетие парень попался на пьяном ДТП с угнанной машиной на Индустриальном

Как стало известно «Фонтанке», в 3:40 29 мая у дома 13 по Индустриальному проспекту после ДТП с припаркованными машинами сотрудники ГИБДД выявили автомобиль ВАЗ-2104 без номеров. За рулем «Жигулей» находился пьяный парень, которому только в начале мая исполнилось 18 лет. Документов на автомобиль у него не было. При виде полиции из «Жигулей» выбежали и скрылись еще трое неизвестных молодых людей. Осмотрев машину, инспекторы заметили признаки угона.

Отечественный автопром привлек сразу двоих парней в Красногвардейском районе Петербурга. Один устроил пьяное ДТП на чужих «Жигулях», второго — еще школьника — подозревают в угоне «Лады».

Водителя доставили в отделение полиции и составили на него протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительских прав). Затем суд арестовал его на 10 суток. А утром, в половине седьмого, в полицию поступило заявление об угоне ВАЗа от владельца — 69-летнего пенсионера из Петербурга. Автомобиль 2005 года выпуска стоимостью 100 тысяч рублей пропал от дома 45/1 по проспекту Наставников.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Машину передали собственнику под сохранную расписку.

Вечером того же дня в полицию Красногвардейского района обратился 29-летний петербуржец, работающий промышленным альпинистом. Он рассказал, что между 21 часом 28 мая и 18 часами 29 мая от дома 9/2 по проспекту Косыгина пропал его ВАЗ-2115 2004 года выпуска. Ущерб он оценил в 85 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

В 18:20 воскресенья, 30 мая, у дома 11, корпус 2, по проспекту Косыгина полицейские задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 17-летний местный житель, учащийся 11-го класса. Подростка опросили и передали родителям.