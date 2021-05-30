Кадрами с городских улиц 30 мая делится «Дорожный инспектор». После эффектной серии нокаутов в исполнении «Рэмбо», раскидавшего противников на Казанской, схлестнулись на Невском. В начале пятого утра у подземного перехода через Садовую толпились порядка десяти человек, которые и сошлись в рукопашной. Некоторое время над схваткой оставалась девушка. Она же бросилась проверять поверженных, но драка на этом не утихла. Усмиряли разошедшуюся компанию полицейские.
В семь утра не менее эффектное зрелище можно было наблюдать неподалёку. На Рубинштейна в пляс пустилась розоволосая девушка. Энергия била ключом и гнала её то на дорогу, то к ближайшему столбу. Девушка оголялась, публика поддерживала и снимала, вмешиваться никто не спешил.