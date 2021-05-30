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Отдыхать как петербуржцы: на Невском разнимали массовую драку, неподалёку крутила бёдрами полунагая плясунья

Центр Петербурга покорился безудержному отдыху, который начинается в барах и продолжается на улицах. Афтепати проходят с драками, стриптизом и полицией.

Кадрами с городских улиц 30 мая делится «Дорожный инспектор». После эффектной серии нокаутов в исполнении «Рэмбо», раскидавшего противников на Казанской, схлестнулись на Невском. В начале пятого утра у подземного перехода через Садовую толпились порядка десяти человек, которые и сошлись в рукопашной. Некоторое время над схваткой оставалась девушка. Она же бросилась проверять поверженных, но драка на этом не утихла. Усмиряли разошедшуюся компанию полицейские.

Дорожный инспектор

В семь утра не менее эффектное зрелище можно было наблюдать неподалёку. На Рубинштейна в пляс пустилась розоволосая девушка. Энергия била ключом и гнала её то на дорогу, то к ближайшему столбу. Девушка оголялась, публика поддерживала и снимала, вмешиваться никто не спешил.

Дорожный инспектор

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Комментарии (24)

Pilat
А мне понравилась девушка в сиреневом.
Олимпийское спокойствие.
Да...
И судя по всему, все под наркотой.
Старость, деменция никого не щадят.
Где таких нет? В каждом городе мира есть и не такие.
Штиль
Дураки и дурочки... Чего только не увидишь в центре города, да и на его окрестностях. Народ дуркует.
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