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В центре Петербурга уличный «Рэмбо» показал силу. Бросок ослеплённого с переворотом попал на видео

Трёх человек избили в центре Петербурга. Их противник баллончиком и кулаками провёл бой на поражение, не оставив на ногах никого.

Как стало известно «Фонтанке, драка произошла на Казанской улице, 3 около трёх часов ночи 30 мая. На видео попала беседа у бара, которую обрывает мужчина спортивного телосложения. В ход, судя по всему, пошёл перцовый баллончик. Получив струю в лицо, трое отшатываются, но обидчик не успокаивается.

Фонтанка.ру

Апперкотом в шею укладывает на тротуар одного, обрушивает серию ударов на другого. Свою лепту вносит и не пожелавший остаться в стороне менее крепкий приятель. Через несколько секунд на земле оказывается ещё один противник — его бросают с переворотом. Судя по видео, самостоятельно поверженные не встали.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и области.

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Комментарии (6)

ШIШ
После этого видео тот полицейский из Новосибирска просто защищал порядок - остановил агрессора.
мухомор
Заметьте, по лежачим ни одного удара.
Alex000
Трое докопались до двоих, но силёнку не рассчитали.
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