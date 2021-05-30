Как стало известно «Фонтанке, драка произошла на Казанской улице, 3 около трёх часов ночи 30 мая. На видео попала беседа у бара, которую обрывает мужчина спортивного телосложения. В ход, судя по всему, пошёл перцовый баллончик. Получив струю в лицо, трое отшатываются, но обидчик не успокаивается.
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Апперкотом в шею укладывает на тротуар одного, обрушивает серию ударов на другого. Свою лепту вносит и не пожелавший остаться в стороне менее крепкий приятель. Через несколько секунд на земле оказывается ещё один противник — его бросают с переворотом. Судя по видео, самостоятельно поверженные не встали.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и области.