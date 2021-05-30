На территории закрытой старой школы для индейцев в Канаде нашли останки 215 детей

Как сообщает The New York Times, останки были найдены на этой неделе на территории школы «Кэмлупс» при помощи подземного радара. Более тщательные поиски и отчёт о них ожидаются на следующей неделе. Однако уже сейчас представители индейского сообщества требуют от властей энергичных мер по поиску правдивой информации о гибели детей.

На данный момент в музее Центра Правды и Согласия Университета Манитобы есть данные о смерти 51 ребенка в школе «Кэмлупс». Они датированы периодом с 1900 до 1971 год. Нахождение останков 215 тел могут изменить и без того дурную славу этого интерната. Открытый в 1893 году под управлением католической церкви он был одним из проводников политики интеграции индейцев в канадское общество. На деле речь шла о принудительном отъёме детей из семей коренных американцев. О судьбе многих из них родственники зачастую после этого ничего не знали.



Почти с самого открытия поступали жалобы о скудном финансировании школы «Кэмлупс», из-за которой её администрация не могла обеспечить детей достаточным количеством еды — они, по сути, голодали. Позже поступали сообщения о слабом медицинском обеспечении, поэтому при инспекциях более половины воспитанников интерната признавались больными. Достоверной информации об умерших власти не имели и не вели их учёт. Сейчас число смертей в таких школах на территории Канады оцениваются в 4,1–6 тысяч человек, и находка в «Кэмлупсе» может позволить более точно определить её, а также прояснить причины детских смертей. В конце 1960-х годов эта школа была передана от католической церкви местным властям, а позже закрыта.

