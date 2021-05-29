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«Держал голову между сиденьями и требовал любви». Милана Тюльпанова сообщила, что избита

Милана Тюльпанова заявила, что её избил бывший бойфренд «с тремя судимостями»

Писательница и бизнесвумен Милана Тюльпанова рассказала о том, что ее избили и она едет снимать побои. Виновником объявила бывшего молодого человека Евгения, с которым у неё даже была «свадьба».

«Сорок минут назад к моему дому приезжал мой бывший молодой человек Евгений, — рассказала Тюльпанова в Stories Instragram 29 мая. — Он приезжал с целью поговорить. Я вышла, а он меня ударил кулаком по лицу и насильственным путем затащил к себе в машину. Отобрал мой телефон, не давал мне выйти, держал мою голову между двумя передними сиденьями и заставлял говорить, что я его люблю и выйду за него замуж. Пока я это не сказала, он меня не отпустил».

Она выложила фото с заявлением в полицию и видеозапись, как она утверждает, начала конфликта. По её мнению, теперь мужчина должен понести наказание за свой поступок.

instagram.com/stories/milana_tulpanova

Дочь экс-председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова, скоропостижно скончавшегося в 2017 году, начала намекать на предстоящее замужество с новым молодым человеком Евгением в своём Instagram в преддверии Нового года. СМИ позже сообщали, что свадьба с Евгением прошла на Мальдивах. Вскоре женщина сообщила о расставании с ним, так как ее избранник оказался мошенником с тремя судимостями. Она уходила от него, возвращалась и брала время подумать.

Предыдущий брак Тюльпановой с бывшим футболистом «Зенита» Александром Кержаковым закончился скандальным судом за право опеки над общим сыном Артемием, во время которого спортсмен обвинял экс-супругу в употреблении незаконных препаратов, а она его — в абьюзе и регулярных побоях. После того как суд оставил сына женщине, она потребовала от экс-футболиста алименты. Об отце, браке и будущем Тюльпанова написала книгу, о которой подробно рассказывала «Фонтанка».

Евгений на предложение «Фонтанки» прокомментировать ситуацию не ответил. В то время, как Тюльпанова жаловалась подписчикам на избиение, он выкладывал в Stories видео из ресторана.

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Комментарии (16)

263307431
Тю, новость.
В любой ментовской сводке на любом районе таких маргинальных разборок - пучок за сутки.
264526581
Исчадие ада!
Piter Russo
Ой, какое выразительное лицо у мадам. Надо ей было идти на праймариз Единой России.
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