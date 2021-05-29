Писательница и бизнесвумен Милана Тюльпанова рассказала о том, что ее избили и она едет снимать побои. Виновником объявила бывшего молодого человека Евгения, с которым у неё даже была «свадьба».



«Сорок минут назад к моему дому приезжал мой бывший молодой человек Евгений, — рассказала Тюльпанова в Stories Instragram 29 мая. — Он приезжал с целью поговорить. Я вышла, а он меня ударил кулаком по лицу и насильственным путем затащил к себе в машину. Отобрал мой телефон, не давал мне выйти, держал мою голову между двумя передними сиденьями и заставлял говорить, что я его люблю и выйду за него замуж. Пока я это не сказала, он меня не отпустил».

