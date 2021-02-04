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Милана Тюльпанова объявила о расставании с бойфрендом, назвав его «крупным мошенником»

Светская дама, писательница и бизнесвумен Милана Тюльпанова рассталась со своим бойфрендом. Об этом 4 февраля она объявила на своей странице в Instagram.

«Ребята, понимаю, что это вам покажется странным, но у меня с Женей больше нет никаких отношений и ничего общего быть не может», — написала она, добавив, что её возлюбленный оказался «крупным мошенником» и «был трижды судим». Документальное подтверждение своих слов она пообещала опубликовать позже, обнадёжив своих подписчиков, что когда-нибудь она всё-таки будет счастлива.

Фото: скриншот istagram milana_tulpanova

Дочь экс-председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова, скоропостижно скончавшегося в 2017 году, начала намекать на предстоящее замужество в своём Instagram в преддверии Нового года. СМИ позже сообщали, что свадьба с Евгением прошла на Мальдивах. Её предыдущий брак с бывшим футболистом «Зенита» Александром Кержаковым закончился скандальным судом за право опеки над общим сыном Артемием, во время которого спортсмен обвинял экс-супругу в употреблении незаконных препаратов, а она его в абьюзе и регулярных побоях. После того, как суд оставил сына женщине, она потребовала от экс-футболиста алименты. Об отце, браке и будущем Тюльпанова написала книгу, о которой подробно рассказывала «Фонтанка».

Фото: скриншот istagram milana_tulpanova

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Комментарии (8)

Danik
Кто, кто, кто? Видать эта ... пример для простых детей! Новости из паралельного мира инопланетян не всегда понятны жителям страны.
mavar
Пошла по рукам. Типа барановской. Иногда, случайно попадая на канал с её физией, через 5 сек испытываю рвотный рефлекс.
260982941
Кто все эти люди и почему нам надо знать о подробностях их сношений...в смысле, отношений?
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