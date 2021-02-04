Светская дама, писательница и бизнесвумен Милана Тюльпанова рассталась со своим бойфрендом. Об этом 4 февраля она объявила на своей странице в Instagram.



«Ребята, понимаю, что это вам покажется странным, но у меня с Женей больше нет никаких отношений и ничего общего быть не может», — написала она, добавив, что её возлюбленный оказался «крупным мошенником» и «был трижды судим». Документальное подтверждение своих слов она пообещала опубликовать позже, обнадёжив своих подписчиков, что когда-нибудь она всё-таки будет счастлива.