Светская дама, писательница и бизнесвумен Милана Тюльпанова рассталась со своим бойфрендом. Об этом 4 февраля она объявила на своей странице в Instagram.
«Ребята, понимаю, что это вам покажется странным, но у меня с Женей больше нет никаких отношений и ничего общего быть не может», — написала она, добавив, что её возлюбленный оказался «крупным мошенником» и «был трижды судим». Документальное подтверждение своих слов она пообещала опубликовать позже, обнадёжив своих подписчиков, что когда-нибудь она всё-таки будет счастлива.
Дочь экс-председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова, скоропостижно скончавшегося в 2017 году, начала намекать на предстоящее замужество в своём Instagram в преддверии Нового года. СМИ позже сообщали, что свадьба с Евгением прошла на Мальдивах. Её предыдущий брак с бывшим футболистом «Зенита» Александром Кержаковым закончился скандальным судом за право опеки над общим сыном Артемием, во время которого спортсмен обвинял экс-супругу в употреблении незаконных препаратов, а она его в абьюзе и регулярных побоях. После того, как суд оставил сына женщине, она потребовала от экс-футболиста алименты. Об отце, браке и будущем Тюльпанова написала книгу, о которой подробно рассказывала «Фонтанка».