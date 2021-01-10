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Милана Тюльпанова «наступила на те же грабли» второй раз в последний день новогодних каникул

Милана Тюльпанова интригует. В сториз Instagram светской дамы, писательницы и бизнесвумен 10 января появилось фото в свадебном платье с подписью «Опять на те же грабли».

Скриншот из www.instagram.com/milana_tulpanova
Скриншот из www.instagram.com/milana_tulpanova

О грядущем замужестве Тюльпанова, которая уже состояла в браке с футболистом «Зенита» Александром Кержаковым, уже намекала за пару недель до Нового года. Она размещала фото в подвенечном платье с подписью «Скоро».

Дочь экс-председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова, скоропостижно скончавшегося в 2017 году, в последнее время появлялась на светских мероприятиях с мужчиной, которого представляла как бизнесмена по имени Евгений. Фото с ним также часто появлялись в её аккаунте в Instagram. Их она подписывала «Мой кристалл».

Пара, как писал «Стархит», съехалась в прошлом году и проживала в квартире неподалеку от Литейного проспекта. Евгений поддерживал Тюльпанову в то время, когда она болела коронавирусом, а по выздоровлении отвез на шопинг.

Предыдущий брак Миланы Тюльпановой закончился скандальным судом за право опеки над общим сыном Артемием, во время которого Кержаков обвинял экс-супругу в употреблении незаконных препаратов, а она его в абьюзе и регулярных побоях. После того как суд оставил сына женщине, она подала в суд на экс-футболиста на алименты.

Об отце, браке и будущем Тюльпанова написала книгу, о которой подробно рассказывала «Фонтанка».

Скриншот из www.instagram.com/milana_tulpanova
Скриншот из www.instagram.com/milana_tulpanova

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Комментарии (32)

Igor_VS
Распространенная порода. Не вылезает из спа салонов. Мозги небось носит отдельно в сумочке. Порой забывает в разных местах.
Бонвиван
Ужас какой... Бедный Кержаков... А разве невеста может показываться в свадебном платье публично до свадьбы?
264526581
Жуткая баба
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