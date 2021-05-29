Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







По информации нашего издания, к вечеру, 28 мая в Петербурге задержан солидный городской предприниматель, Николай Горнак. Брали его утром того же дня, агрессивно, с СОБР-ом, с обыском у Горнака в областном коттедже. Ему вменяется заказ на уничтожение помещения магазина «ДЭФО» на Кадетской линии в апреле этого года. Пусть для владельца Евгения Мячина это пиротехническое шоу обернулось ущербом лишь в 13 млн рублей, «Фонтанка» разглядела за этим финальную точку в нетривиальной истории, которая не войдет в фабулу уголовного дела.



К Николаю Горнаку уголовный розыск Василеостровского района пришел после того, как добрался до двух крепких парней. Вернее, после показаний одного из них – организатора огненного процесса, Волкова. В этом месте лучше бы пролистать историю болезни.

Крупнейший бизнес, с которым связывают Евгения Мячина - это и есть сеть мебельных магазинов «ДЭФО». Он владелец торгового знака и компании ПК «ДЭФО», которой принадлежит по 99% почти в трех десятках различных фирм с общей выручкой в прошлом году в 585 млн рублей и чистой прибылью - 11,8 млн. Николай Горнак же - рантье. У него в активах несколько крупных зданий, самое заметное - клуб «Космонавт» на Бронницкой улице.

Горнак и Мячин — слишком давние друзья. Сперва — соседи по дачам в Агалатово, затем один помогал другому в финансовых вопросах, еще затем вместе присматривали дома в Испании. Короче, дружили семьями.

Как рассказывают «Фонтанке» юристы, знакомые с перипетиями теперь уже этих непростых отношений, весной 2020 года Евгений Мячин получил от старого товарища напоминание о старом долге. Оба - люди экономически тучные, но даже для них сумма астрономическая — 500 млн рублей. И что самое пикантное - наличными.



В материалах Дзержинского суда есть подробности. «Денежные средства истец передал лично Мячину непосредственно 31.01.2017 года на закрытой парковке по адресу Чугунная 14, принадлежащей Мячину, денежные средства были предварительно пересчитаны и упакованы в банковскую вакуумную упаковку, поэтому пересчет по купюрам при передаче суммы займа не производился, считали пачки, денежные средства заняли пять сумок и были из автомобиля истца Фольксваген Фаэтон переставлены в автомобиль Мячина марки Jaguar».

Такое полугангстерское описание - тысячи пачек по 100 купюр в 5 000 рублей суд не смутило, как и то, что никакой расписки при передаче Мячин Горнаку не дал. В материалах процесса это объясняется дружескими отношениями.

Далее следует длинное перечисление фактов, обстоятельств, аргументов и причин, в итоге которых: «Взыскать с Мячина … в пользу Горнака ...». Итоговая цифра чуть меньше 500 млн, но сути дела это не меняет. Понятно, решение суда опротестовано с объяснениями, что что все документы, представленные Горняком, подделка (следующее заседание 22 июня).



Параллельно в следствии Центрального района Петербурга возбудили уголовное дело по «мошеннической» статье 159. Там история с 500 миллионами изложена принципиально по-другому, но действующие лица те же. Если излагать публицистически: никаких сумок с кэшем на подземной парковке вообще не было, то есть существует лишь покушение на хищение этой огромной суммы путем обмана.

Строго хронологически, за защитой к полиции первым обратился все же Николай Горнак. Так, в августе 2020 года он заявил о повешенной кем-то гранате у своей квартиры в доме в Невском районе и письме-предупреждении о необходимости отказаться от тяжбы с Мячиным. Чуть подробностей: Горнак приехал к сыну, рано утром заказал пиццу, тут разносчик и предупредил о западне. Полиции это не показалась такой уж однозначной историей.



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Следующий акт разворачивается уже в апреле 2021 года. Помещение магазина «ДЭФО» на Кадетской линии (недвижимость принадлежит ООО «Ромул» Мячина) в ночь на 3 апреля загорелось. Так что, возвращаемся к новостным реалиям.

