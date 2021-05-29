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1. Неделя началась со скандала в небе. «Отличная спецоперация» или авиапиратство? Как власти Белоруссии посадили опасного оппозиционера Истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии эскортировал гражданский пассажирский самолет ирландского лоукостера, на борту которого из Греции в Литву летел экс-редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала. После принудительной посадки в Минске и ареста оппозиционера борт полетел в Вильнюс. Но волна реакции на произошедшее взлетела выше. Рейс FR4978 крупнейшего европейского дискаунтера Афины — Вильнюс был прерван за 15 минут до посадки в пункте назначения. В сопровождении истребителя борт со 123 пассажирами направился в Минск, где одного из них власти ждали особо. Именно такой маневр позволил арестовать основателя главного рупора прошлогодних белорусских протестов Романа Протасевича. Метод не новый, но «своих» так еще не возвращали.

Вечером в пятницу в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Можем искупаться. Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи», — заявил глава России. О чем же они разговаривали-то пять с лишним часов?



2. А в Петербурге вдруг узнали, что символ города — Петропавловская крепость — давно приносит деньги как коммерческий проект, но не туда, куда можно было бы предположить. Сотни миллионов в год приносит Петропавловка узкому кругу лиц. Их кошельки раскрываются в Чехии. Пока главные концессионеры зарабатывают, бесценные запасники музея остаются под замком. «Фонтанка» представляет путеводитель по месту, с которого 27 мая 1703 года началась история города. Статус государственного музея не помешал реализации амбициозного бизнес-плана «Крепость» — с частными выставками, пригретой родней и зарубежными счетами.

Фото: Антон Ваганов / ТАСС Поделиться Поделиться







Архитектурная концепция нового высотного здания уже представлена.



А по соседству с первым «Зенит Арена» намерена построить напротив Парка 300-летия центр водных видов спорта в Приморском районе с тремя гигантскими флагштоками на искусственном архипелаге. Заказчик показал, как это будет выглядеть. Конечно, после презентации новой 703-метровой башни «Газпрома» три флагштока напротив Парка 300-летия слегка потерялись: даже если их поставить один на другой, до крыши северной «Бурдж-Халифы» они не дотянутся. Зато, в отличие от сиквела Лахта Центра, база водных видов спорта с искусственным архипелагом уже обзавелась проектной документацией и иллюстрациями, которые выглядят более рабочими. 4. «Бакланам и не снилось. Следствие посчитало, сколько миллионов осыпалось с видеокамер "Газпром Арены"»

СК официально обвинил участников поставки видеокамер на крупнейший стадион Петербурга в особо крупном и организованном мошенничестве.

Следствие видит в поставках оборудования для «Газпром Арены» работу «великолепной пятерки и вратаря» — если считать таковым участника, который осуществлял трансграничные переводы средств. Фамилии не секрет, их глава СК Александр Бастрыкин называл еще в 2020 году: Алексей Кобыща, Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. «Фонтанка» проследила за тем, как следствие видит разбухание реальной цены в два с половиной раза.



Корреспондент «Фонтанки» проверил, пропускают ли в Финляндию петербуржцев на основании документов о владении недвижимостью. Несколько раз оказавшись на грани провала, он все же сумел туда пробраться и теперь рассказывает, как повторить этот тернистый путь, полный строгостей и бестолковостей.

Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







7. У нас так мало людей, которые хорошо работают и с душой, но их не ценят. Вот — очередная история несправедливости. «Изгнание домового Сашки. Почему хороший дворник может остаться без дома» После почти 20-летнего стажа уборки в «криминальном доме» в дворнике Сашке не без помощи активной пенсионерки разглядели нелегала. Под угрозой штрафа управляющая компания готова наскоро очистить помещение. На защиту добросовестного работника встал весь дом. Когда дворник Сашка идёт по дворам Лиговского, с ним здороваются практически все. Он хорошо знаком с бездомными, мигрантами в рыжих спецовках и бродячими собаками. Его непарадный Петербург почти незаметен обывателю и чиновнику. «Невидимость» помогла Сашке сколотить кое-какое пристанище, накануне 65-летия он может его лишиться. И что, выгонят — всем легче станет? Особенно той бабке.



Фото: Лена Ваганова/ «Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







8. В июне квитанция Петроэлектросбыта в Петербурге сменит дизайн. С этими бумажками можно и запутаться. «Фонтанка» объясняет, как не платить лишний раз.

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А вообще — скоро лето. И жить станет полегче. Держитесь, люди!