Метод не новый, но «своих» так еще не возвращали. Кто и зачем разворачивал самолеты

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis/ТАСС Поделиться Поделиться







Мир помнит несколько историй, когда самолетам приходилось совершать вынужденную посадку по явно политическим мотивам. Случаев, когда с борта пассажира отправляли сразу в застенки, найти удалось всего два, и оба — авторства белорусского лидера. Лукашенко не первый раз разворачивает самолеты В январе 2020 года самолет белорусской авиакомпании сообщением Минск — Мюнхен был вынужден развернуться над польским Вроцлавом и сесть в Гродно. С рейса сняли несколько человек, среди которых оказались обвиняемые по так называемому «сахарному делу». Задержаны были директора четырех белорусских заводов по производству сахара. Лукашенко доложили, что они якобы организовали преступную схему с перепродажей сахара в России и зарабатывали на откатах.

«В течение суток замели всех — это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал. Посадили и сказали: только правду», — комментировал маневры пассажирского рейса белорусский президент. Почему пассажиров, чьи фамилии были известны, не задержали еще до вылета, осталось загадкой. И не первый раз с борта снимают журналиста В октябре 2016 года рейс «Белавиа» вылетел из Киева в Минск со 136 пассажирами на борту, среди которых был журналист Армен Мартиросян. Примерно за 50 км до границы двух стран украинские диспетчеры велели борту развернуться, в противном случае обещали поднять в воздух истребители. «Антимайдановца» Мартиросяна попросили на выход. Его багаж детально изучили, ничего не нашли и отправили в Минск следующим рейсом. Вспомнили Сноудена В связи с минскими событиями многие вспомнили эпизод восьмилетней давности, хотя обошлось без истребителей. В июле 2013 года из Москвы вылетел частный самолет с президентом Боливии Эво Моралесом на борту. Франция, Португалия, Италия и Испания отказали рейсу в пролете через их воздушное пространство. Самолет сел в Вене. Американская разведка искала на борту экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, рассказавшего о тотальной слежке, но не нашла. Европейцам пришлось извиняться.

Американская прокуратура дотянулась до неба Американцы принудительно сажали самолеты и на своей территории. Экономист и бывший российский чиновник Андрей Вавилов еще с конца 1990-х годов в США проходил свидетелем по уголовному делу о хищении на несколько сотен миллионов долларов. В январе 2004 года его частный самолет летел по маршруту Москва –Барбадос — Аспен, но по требованию прокурора сел в аэропорту Палм-Бич. После нескольких часов допроса Вавилова отпустили, но позже он все равно стал обвиняемым. Дело прекратили из-за истечения сроков давности. Не пустили в Сирию груз В октябре 2012 года гражданский самолет летел из Москвы в Дамаск, на борту было 37 человек. Рейс перехватили два истребителя военно-воздушных сил Турции и вынудили пилотов садиться в Анкаре. На борту искали оружие. Нашли более десятка контейнеров, внутри которых лежали радиоприемники и станции активных помех. Из недавнего Прошлым летом пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air перехватили истребители F-15. Сначала СМИ писали, что израильские, потом сошлись во мнении, что американские. Самолет летел из Тегерана в Бейрут, там и приземлился, но полет для пассажиров гладким не был, из-за попыток уйти от столкновения с истребителями пострадали четверо. Ни военных, ни политиков на борту не было.

Авиапиратство — это все же о другом Авиапиратству (так посадку самолета Афины — Вильнюс с Протасевичем на борту назвала Греция) в этом году исполнилось уже 90 лет. Первый борт был угнан в 1931 году в Перу, а с 1968-го захваты самолетов начали носить политическую окраску. 23 июля 1968 года три араба захватили «Боинг-707» компании «Эль-Аль». Рейс из Рима в Тель-Авив был вынужден сесть в Алжире. Захватчики три недели держали пассажиров в плену, пока Израиль не обменял их на несколько палестинских партизан. В феврале 2014 года самолет «Эфиопских авиалиний» летел из Аддис-Абебы в Рим. Второй пилот выгадал момент, когда командир вышел, заблокировал дверь и посадил самолет в Женеве. 200 человек на борту не знали, что рейс захвачен. Самолет сопровождали истребители, а в аэропорту пилота ждал спецназ. Захватчик не сопротивлялся, а сразу заявил, что ему дома угрожает опасность и необходимо политическое убежище. Справка: Рейс авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс не дотянул до границы с Литвой менее полусотни километров, но в сопровождении истребителя был вынужден сесть в Минске. После взлета среди пассажиров, кроме Романа Протасевича и его спутницы, недосчитались еще троих (СМИ писали и о россиянах среди них). Бывший редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta обвинен на родине в организации массовых беспорядков. Сам Протасевич считает, что ему может грозить смертная казнь.

Официальная версия Белоруссии о причине посадки: поступил сигнал о «минировании» рейса, и Минск любезно принял борт. Некоторые авиакомпании уже начали «бойкотировать» белорусское небо. Идут разговоры о том, чтобы ввести запрет на пролет над этой страной и ограничить возможности авиасообщения местных авиакомпаний. В Европе растет список стран, высказавших протест и неодобрение произошедшему. Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»