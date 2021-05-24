МИД РФ: Россиянку задержали в Минске после посадки самолета с Протасевичем

Министр иностранных дел России подтвердил, что в Минске была задержана гражданка России после посадки самолета с создателем NEXTA Романом Протасевичем.
«С ним [Романом Протасевичем] также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России», — цитирует 24 мая заявление Сергея Лаврова ТАСС.
По его словам, российские дипломаты запросили консульский доступ к россиянке. Посольство РФ обратилось в МИД Белоруссии за информацией. Также внешнеполитическое ведомство РФ связалось с отцом девушки.
Глава МИД РФ заметил, что инцидент с самолетом стоит оценивать «не впопыхах, а на основе всех данных». При этом Лавров уверен, что позиция Минска «разумна».
О задержании подруги белорусского оппозиционера стало известно из Telegram-канала «Беларусь головного мозга», который администрировал Протасевич. Затем выяснилось, что она — гражданка России.
Накануне рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».