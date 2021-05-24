МИД РФ: Россиянку задержали в Минске после посадки самолета с Протасевичем

Министр иностранных дел России подтвердил, что в Минске была задержана гражданка России после посадки самолета с создателем NEXTA Романом Протасевичем.

«С ним [Романом Протасевичем] также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России», — цитирует 24 мая заявление Сергея Лаврова ТАСС.



По его словам, российские дипломаты запросили консульский доступ к россиянке. Посольство РФ обратилось в МИД Белоруссии за информацией. Также внешнеполитическое ведомство РФ связалось с отцом девушки.