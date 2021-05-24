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МИД РФ: Россиянку задержали в Минске после посадки самолета с Протасевичем

Министр иностранных дел России подтвердил, что в Минске была задержана гражданка России после посадки самолета с создателем NEXTA Романом Протасевичем.

«С ним [Романом Протасевичем] также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России», — цитирует 24 мая заявление Сергея Лаврова ТАСС.

По его словам, российские дипломаты запросили консульский доступ к россиянке. Посольство РФ обратилось в МИД Белоруссии за информацией. Также внешнеполитическое ведомство РФ связалось с отцом девушки.

Глава МИД РФ заметил, что инцидент с самолетом стоит оценивать «не впопыхах, а на основе всех данных». При этом Лавров уверен, что позиция Минска «разумна».

О задержании подруги белорусского оппозиционера стало известно из Telegram-канала «Беларусь головного мозга», который администрировал Протасевич. Затем выяснилось, что она — гражданка России.

Накануне рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Какжэтаг?! Ведь не далее как вчера телеграфировали, что борт вылетел с -1 паксом.
***_555
Утрутся. Ещё и деньжат лукашисту подкинут.
Igorius
Что ж они там делают то, эти белорусы? Если сейчас еще и против них санкции введут, то тогда и Минск накроется, как аэропорт, через который можно хоть куда-то слетать без политиканства... У нас то это уже видимо не прекратится :-(
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