Фото: Константин Селин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Когда дворник Сашка идёт по дворам Лиговского, с ним здороваются практически все. Он хорошо знаком с бездомными, мигрантами в рыжих спецовках и бродячими собаками. Его непарадный Петербург почти не заметен обывателю и чиновнику. Невидимость помогла Сашке сколотить кое-какое пристанище, накануне 65-летия он может его лишиться.

В коридоре многоэтажки на Лиговском, 161, распахнута дверь. В комнате с выключенным светом сидит мужчина и бряцает связкой ключей. Его кресло с вылезающим поролоном стоит посреди пустоты. В углу покосился бачок унитаза, с ним соседствуют раковина и лейка душа.



Мужчина смотрит на дверь и ожидает. Последние несколько дней он спал на полу, потому что его диван отнесли на помойку. Выходные он провёл, упаковывая почти 20 лет жизни в чёрные «мусорные» мешки. Пакеты вынесены в коридор, там же стоит разобранная мебель.



Фото: Елена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Елена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В комнате оставлены столик, термопот и «единственная радость» — электровелосипед. Увидев меня в дверях, мужчина включает свет, заваривает в одной кружке сразу два пакетика чая, подсластив их пятью ложками сахара. Дворника Сашку сегодня обещали выселить, он ждёт делегацию из ЖКС №1 Фрунзенского района.

«Приглядел эту комнатушку, оборудовал её, ну и ничего мне больше не надо. Думал, так буду здесь работать, пока силы есть. И никого это не касалось никогда. Думал, доживу спокойно, дадут старику помереть», — говорит Сашка.

В августе ему стукнет 65. Но внешность Сашки не отражает его возраста. Он маленький, худющий, с большими руками землистого цвета. Если водятся домовые в современных многоэтажках, то, вероятно, выглядят они именно так.



Константин Селин/«Фонтанка.ру»

По ту сторону жизни

Хрущёвка на Лиговском, в которой квартирует и работает Александр Власов, или как его зовут соседи — Сашка, имеет 12 этажей, разбитых на блоки. Дом обслуживает единственный дворник. Он моет в коридорах, следит за чистотой на лестницах и в лифтах, прочищает мусоропровод, убирает придомовую территорию.

«Дом был криминальный. Наркоманы роют, бомжи. Сначала не хотел его брать. Моложе был лет на 20, думаю, ладно — справлюсь. С утра вставал, выгонял бомжей. Они до пятого этажа на лестницах спали, все облевано, кусок трубы в руки — и вышвыривали их», — вспоминает дворник.

Бездомных Сашка делит на две категории: нормальные — те, кто просто живет на улице, и гопники. Гопники бухают. Один их них продал квартиру в соседнем доме и умер в припаркованной во дворе «Волге».

Сашка и сам, по его словам, остался без дома. Вернулся из армии, мачеха не пустила на порог. Случился конфликт. Сашку осудили на три года. Об обстоятельствах уголовного дела он не рассказывает, только повторяет: «Посадили ни за что». Позже был ещё один срок — за отсутствие прописки. Судебная база знает и другие грехи дворника: покушение на кражу, распитие спиртных напитков в публичных местах.



Сашка не отрицает: молодость прожил с приключениями, хипповал, не раз получал от милиционеров. «Дубинками били, раньше милиция другая была, кулаками мочили только так, это сейчас они всего боятся», — заключает он.

Закончил радиоэлектронное училище, работал на заводе, потом слесарем. А в дворники пошёл ради жилья. Сашке выделили нежилое помещение на первом этаже площадью в 27 квадратов, 9 из них занимает вентиляционный короб. По словам Власова, бывшее начальство ЖКС разрешило подвести воду и установить сантехнику. Комнату обставил мебелью с помоек, там же отыскал и все составляющие для своего первого компьютера.

«Я даже не понимал, что такое «виндовс». Книгу достал, своим умом понял, — объясняет Сашка, — Считай, я изобрел компьютер и запустил. Жесткий диск, оперативная память, «маму» достанешь, потом «маму» поменяешь на другую».

Власов приютил собак, восемь псов лежали под его окном, они же помогали сгонять контингент с лестничных площадок. Сейчас жив остался только Бобик — старая дворняга с грустными глазами.



Когда Сашка идёт по району, с ним все здороваются, а собаки спешат вылизать лицо. Ему казалось, что так будет всегда. Он и сам не понимает, когда начался процесс выселения. Кажется, поводом стали два окурка, которые заметила соседка с 7-го этажа.

Соседка

«Я не против дворника, а за освобождение нежилого помещения, которое он сам переоборудовал», — объяснила в телефонном разговоре пенсионерка Нина Круглова.

Раньше в каморке на первом этаже располагалась лифтовая. По версии Кругловой, Власов попросил помещение для хранения инструментов, а сам заселился в него. Сейчас комната «сидит» на общедомовых счётчиках, соседкой движет чувство финансовой несправедливости. О чём она написала в Жилищную инспекцию, ведомство, по словам Кругловой, выдало предписание управляющей компании о выселении.

«У него была плитка электрическая с открытой спиралью. Стояла она под висящей рабочей одеждой. Причём плитка настолько допотопная, что если бы там что-то произошло, то вы можете себе представить, что бы это было. Естественно, управляющая компания не хочет брать на себя большую ответственность за пожарную безопасность», — отметила Нина Круглова.



Также петербурженка зафиксировала некачественную уборку. Публикуем предоставленные ею фото.



Фото: предоставлено Ниной Кругловой Фото: предоставлено Ниной Кругловой Фото: предоставлено Ниной Кругловой Фото: предоставлено Ниной Кругловой Фото: предоставлено Ниной Кругловой Фото: предоставлено Ниной Кругловой Поделиться Поделиться







Круглова называет дворника «великим манипулятором» и замечает, что тот любит порисоваться вместо работы. «Кого-то устраивает? Ради бога! Только с СанПиНом его уборка никак не вяжется, в СанПиНе очень подробно описано, что, чем, сколько раз надо мыть. А у него только размазывание пыли и грязи по полу, — рассуждает соседка. — Я говорила, что у нас очень большой дом по площади уборки и одному человеку тяжело справиться. Почему нельзя распределить участки так, чтобы была равномерная загруженность?»

Другие соседи мнение Кругловой не разделяют, они провели собрание, итогом которого стал протокол с 64 подписями под решением оставить дворника там, где он живёт.

«Власов не только убирает дом и прилегающий двор. Он выполняет роль охранника: сама видела, как дворник не пускал в дом бомжа, вооруженного бутылкой, как получил за это удар по спине, но нарушителя в дом не пустил», — записаны в протоколе слова одного из соседей.



По словам собственника Николая Данилова, жильцы хотят юридически оформить пребывание Сашки на Лиговском, 161. Для этого формируется совет дома, затем будет проведено ещё одно голосование.

Выселение

На руках у Сашки есть договор с ЖКС №1 Фрунзенского района, где говорится, что управляющая компания «обеспечивает предоставление» нежилого помещения Власову, а он должен платить за коммуналку по среднему тарифу.

Документ действует с 1 ноября 2020-го по 31 октября 2021 года. По словам дворника, эту бумагу коммунальщики «состряпали, чтобы задницу прикрыть». Несмотря на указанные в ней сроки, сотрудники ЖКС 19 мая заявились к Сашке, пригрозили распилить дверь болгаркой и вызвать полицию. Дворник решил, что установка новой двери обойдётся ему в копеечку и сам начал паковать вещи в мусорные мешки. Часть из них отвезли на Тамбовскую, 45. Этот адрес должен стать новым домом Власова. По словам Сашки, его вещи покидали в комнату с голыми стенами, разрушенным унитазом и крысами.

Корреспонденту «Фонтанки» в туре по предоставленному жилью отказали, после попытки связаться с коммунальщиками отдел ЖКС оказался закрыт. У будущего соседа Сашки, тоже дворника, Фаруха, ключ забрали.

Оценить жилплощадь удалось только снаружи. Окна в помещении выполнены из стеклоблоков с разбитыми секциями, зияющие дыры забиты тряпками.

Сашка переезжать отказался. Ему дали время до 10 утра 24 мая для освобождения помещения. С утра корреспондент застал его в пустой тёмной комнате, но никто так и не пришёл.

В администрации Фрунзенского района уточнили, что ЖКС №1 после жалобы соседки Кругловой получил предписание от Жилищной инспекции об освобождении нежилого помещения на Лиговском, 161, до 28 мая. Вещи дворника перевезли на «место временного пребывания» в 45-й дом на Тамбовской улице. В администрации признают, что условия там «спартанские», спать придётся на матрасе на полу, но заверяют, что с 1 июня Сашке предоставят комнату в том же районе, где он работает. Дворника характеризуют положительно, нареканий к его работе нет. Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

