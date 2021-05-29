846 заболевших за сутки: в Петербурге коронавирус ставит новые рекорды весны

А в России 9289 новых случаев. За сутки вирус забрал по стране 401 жизнь, из которых 41 в Северной столице, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией. В Москве за сутки выявили 3241 заболевшего и записали 61 умершего. В Московской области — 750 и 12 соответственно.



За последние сутки в России выявлено 9 289 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 325 (14,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 053 748 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксирован 401 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 120 807 человек.