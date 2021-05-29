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846 заболевших за сутки: в Петербурге коронавирус ставит новые рекорды весны

В Петербурге за день насчитали 846 новых заболевших, самое большое количество с конца марта.

А в России 9289 новых случаев. За сутки вирус забрал по стране 401 жизнь, из которых 41 в Северной столице, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией. В Москве за сутки выявили 3241 заболевшего и записали 61 умершего. В Московской области — 750 и 12 соответственно.

За последние сутки в России выявлено 9 289 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 325 (14,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 053 748 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксирован 401 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 120 807 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 мая 2021 года остаются 526 547 человек. Днём ранее в Петербурге обследовали на коронавирус 26 263 человека.

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Комментарии (3)

madam Kuku
Ничего, скоро экономический форум, июньские праздники, потом Алые паруса, Евро, туристы...будет и за тысячу.
Даешь еще концертов хороших и разных с набитыми публикой залами, кучу публичных мероприятий с толкотней!
И будем сидеть в пандемии еще пару лет как минимум.
Sergik7
Это кратковременно до 1 июня. Всем здоровья и благополучия!
xepnuminu
вакцинация делает своё дело.
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