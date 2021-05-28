FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +12
73.46р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
5
Печать

В Петербурге разрешили выбирать одну из трёх вакцин при записи

Петербуржцам дали выбор между «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»

Вакцинируемые петербуржцы смогут заранее, уже при записи, выбрать желаемый препарат, заявил вице-губернатор Олег Эргашев. Ранее выбрать можно было только непосредственно в пункте вакцинации.

«Мы создали в нашем городе все условия для удобной вакцинации петербуржцев от коронавирусной инфекции. Теперь при записи на прививку можно выбрать любую из трёх вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последний препарат пользуется большим спросом — многие ждали именно его. С четверга он доступен во всех районах города», — написал он 28 мая на своей странице «ВКонтакте».

Ранее «Фонтанка» публиковала рассказы вакцинированных «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». А о том, какие побочные эффекты бывают после вакцинации первой и второй дозами «Спутника V», читайте здесь и тут. Кроме того, «Фонтанка» рассказывала о том, что делать, если антитела после вакцинации так и не появились — такие случаи не редкость.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Благодетели! Разрешили!
Василий Марущак
топор, верёвка, или гильотина?
Leningradka
нет Ковивака в поликлиниках( звониал в 27 Адмиралтейского района, сказали что нет. Будет ли - неизвестно(
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний