В Петербурге разрешили выбирать одну из трёх вакцин при записи

Вакцинируемые петербуржцы смогут заранее, уже при записи, выбрать желаемый препарат, заявил вице-губернатор Олег Эргашев. Ранее выбрать можно было только непосредственно в пункте вакцинации.



«Мы создали в нашем городе все условия для удобной вакцинации петербуржцев от коронавирусной инфекции. Теперь при записи на прививку можно выбрать любую из трёх вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последний препарат пользуется большим спросом — многие ждали именно его. С четверга он доступен во всех районах города», — написал он 28 мая на своей странице «ВКонтакте».

