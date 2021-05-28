В Петербурге разрешили выбирать одну из трёх вакцин при записи

Вакцинируемые петербуржцы смогут заранее, уже при записи, выбрать желаемый препарат, заявил вице-губернатор Олег Эргашев. Ранее выбрать можно было только непосредственно в пункте вакцинации.
«Мы создали в нашем городе все условия для удобной вакцинации петербуржцев от коронавирусной инфекции. Теперь при записи на прививку можно выбрать любую из трёх вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последний препарат пользуется большим спросом — многие ждали именно его. С четверга он доступен во всех районах города», — написал он 28 мая на своей странице «ВКонтакте».
Ранее «Фонтанка» публиковала рассказы вакцинированных «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». А о том, какие побочные эффекты бывают после вакцинации первой и второй дозами «Спутника V», читайте здесь и тут. Кроме того, «Фонтанка» рассказывала о том, что делать, если антитела после вакцинации так и не появились — такие случаи не редкость.