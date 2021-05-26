Непривитые как второй сорт. Появятся ли в Петербурге «зоны, свободные от коронавируса»

Фото: Майя Жинкина/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Сегрегация или локдаун

Внедрение коронавирусной сегрегации обсуждалось 26 мая на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ. «Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — предложил он. Такая мера, по его мнению, должна сдержать распространение пандемии и избавить бизнес от нового локдауна. «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», — пояснил он.

Как отмечают присутствовавшие на встрече бизнесмены, идея прозвучала в рамках мозгового штурма — при обсуждении ревизии ограничительных мер и подхода к проверкам.



Вдохновением, видимо, послужил иностранный опыт. Например, Израиль, открывая бары и кафе, разрешил их посещение обладателям вакцинных паспортов. Такой же подход анонсировали власти Венгрии. Есть одно «но»: в обеих странах вакцинировано уже 40% населения.

Другие страны дают выбор. Например, в Германии для посещения кафе или салона красоты нужно предъявить или свежий ПЦР-тест, или справку о вакцинации или перенесенном заболевании. В Чехии у посетителей баров и ресторанов тоже есть альтернатива — тест или прививка.

В правительстве Петербурга пока изучают предложение московской мэрии. «Идея интересная, мы подумаем над этим», — сообщил «Фонтанке» глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности Александр Ситов. Но в целом власти Северной столицы склоняются к тому, чтобы «понуждение к вакцинации» было позитивным. «Во-первых, вакцинироваться надо всем, кто не переболел, во-вторых, это надо делать добровольно, в-третьих, давайте подумаем [над идеей свободных от коронавируса зон]», — прокомментировал он. Важно, чтобы такая политика не нарушала права граждан, добавил чиновник.



Владельцы ресторанов и баров рассказали «Фонтанке», что пока смотрят на европейский опыт, но создание «свободных от коронавируса зон» в том варианте, в котором предложил их мэр Москвы, считают невозможным.

«Много людей переболели и имеют антитела, но при наличии антител медики не рекомендуют делать прививку. Выходит, такой человек будет вынужден сидеть в зонах, где будут сидеть непривитые, хотя риск заболеть или заразить других — такой же, как у вакцинированных», — рассуждает совладелец Big Family Project («Карловы пивовары», «Иван да Марья», Kriek и др.) Николай Митчин. В таком случае придется разделить ресторан не на две, а на три части. Также придется учесть тех, кто даже при отсутствии антител оказываются невосприимчивыми к коронавирусу. «Я знаю таких лично», — отмечает он.

Но предприниматель сомневается, что воплощение идеи Собянина сильно повлияет на распространение вируса. Действующих правил по социальной дистанции, дезинфекции и наличию масок у персонала вполне достаточно. «Я не вижу никакой опасности в посещении мест общепита в Петербурге. Когда разрешили снова работать после 23:00, заболеваемость продолжила идти на спад», — подчеркивает он. Но в любом случае решение, в каком виде вводить такие ограничения, должны принимать власти — у бизнеса нет необходимых компетенций.



Глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков считает предложение столичных властей нарушением конституционных свобод. «Принцип Конституции — все граждане должны быть равны в своих правах. Одно дело, когда человек болен, другое дело, когда здоров, но не хочет прививаться», — комментирует он. Появление свободных от коронавируса зон может создать напряженность в обществе. «Те, кто не хочет вакцинироваться, будут считать, что из них делают второй сорт», — подчеркнул Жуков.

А вот европейский подход, по мнению главы ассоциации, предусматривает равное ограничение для всех. Но безоговорочно поддержать его внедрение в Петербурге он тоже не готов. «С одной стороны, мы понимаем, что это внесет вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, но с учетом количества привитых граждан это превратится в новый локдаун для ресторанов. Так как привитых людей мало, работа будет абсолютно нерентабельной», — пояснил он.

Совладелец «Теремка» Виталий Свидовский затруднился оценить, готова ли компания внедрять COVID-free зоны в Петербурге. «Идея Сергея Собянина здравая и понятная, но применима ли она к нам или нет, не могу сказать», — заявил он.



Основатель баров «Цветочки» и «Полторы комнаты» Владимир Николаев процитировал публикацию «Фонтанки», в которой говорится: в больницы попадают и вакцинированные. «В нашем случае делать отдельный зал для вакцинированных точно невозможно — у нас маленькие заведения», — говорит он. Если же перенимать европейский опыт, то такой подход должен распространяться не только на общепит. «Мэру Собянину можно предложить пускать только привитых на избирательные участки», — заключил он.

Пока в Северной столице темпы вакцинации значительно ниже планируемых. За весь период вакцинации Петербурге прививку получили 659 тысяч человек. Из них 556 тысяч завершили цикл полностью. Запасов вакцины в Северной столице хватит еще на 156 тысяч жителей. В самом минимальном плане, который ставил себе Смольный, к 1 августа должно быть 1,2 миллиона «уколотых».

Власти Петербурга предложили бизнесу форсировать вакцинацию персонала, чтобы не допустить нового локдауна. Предприниматели жалуются на нежелание сотрудников прививаться и экспериментируют с кнутом и пряником.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»



А Вы, читатель, одобряете идею создания зон, свободных от непривитых от ковида? - да - нет - непривитых вообще надо изгонять на необжитые территории - все уколовшиеся порастут чешуей через 5 лет! - не зря я так давно не выхожу из дома: вы звери, господа!