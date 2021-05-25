Бакланам и не снилось. Следствие посчитало, сколько миллионов осыпалось с видеокамер «Газпром Арены»

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Следствие видит в поставках оборудования для «Газпром Арены» работу «великолепной пятерки и вратаря» — если считать таковым участника, который осуществлял трансграничные переводы средств. Фамилии — не секрет, их глава СК Александр Бастрыкин называл еще в 2020 году: Алексей Кобыща, Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. «Фонтанка» проследила за тем, как следствие видит разбухание реальной цены в два с половиной раза.

Делом, по данным «Фонтанки», занимается старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Александр Халапов; именно он 20 мая подписывал постановление о привлечении одного из фигурантов в качестве обвиняемого. Тем, кто посвящен во внутреннюю иерархию комитета, подпись эта говорит о неподдельном интересе Бастрыкина к результату. Пока результат — это рассказ о том, как шестеро смелых договорились протащить через границу технику для стадиона, но так, чтобы бумажная ее стоимость отвалилась по дороге.



Обыски на стадионе прошли еще в конце 2019 года в рамках дела по особо крупному мошенничеству, приезжали оперативники экономической полиции и службы экономической безопасности ФСБ. Интересовало их многое — от блокираторов радиовзрывателей до небезызвестных табло (о которых недавно говорили в обвинительном приговоре бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну). Несколько особняком стоял сюжет о поставке техники для обеспечения безопасности — в частности, видеокамер производства «Dallmeier electronic GmbH&Co KG («Даллмайер»): оборудование везли из-за границы, передавая из рук одного субподрядчика другому. Следствие привлекло к делу Интерпол, а Бастрыкин проспойлерил общую сумму хищения — 180 млн рублей. При строительстве стадиона в генподрядном договоре «Метростроя», как и субподрядных, говорилось: если реальные расходы оказались меньше тех, из которых исходили при заключении, экономия не оплачивается, а поставщик получает только то, что ему причитается фактически. Это относится и к контракту «Метростроя» с ГК «Охрана» от 2016 года на поставку и монтаж слаботочных систем; она и раньше была профильным субподрядчиком и с 2013 года разрабатывала рабочую документацию по этому направлению (по согласованию с генеральным проектировщиком КБ «ВиПС»). Ниже изложена картина событий, к которой пришло следствие.

Всего от «Метростроя» на счета ГК «Охрана» по договору поставки были перечислены 2,3 млрд бюджетных рублей двумя почти равными траншами. Еще перед этим бенефициар компании Алексей Кобыща принял роль организатора будущего преступления, считает СК, — участвовал в составлении сметы, общался с поставщиками и детально представлял, сколько и чего надо привезти на стадион и сколько это может в действительности стоить. Задача была — найти иное применение сэкономленной при исполнении договора сумме, нежели просто оставить ее в бюджете. Алгоритм не нов: притворные сделки с посредниками по завышенной цене. Финальное звено цепочки определили сразу — тот самый «Даллмайер», от которого ждали видеокамеры, рабочие станции, сервера, кронштейны и прочие комплектующие. Именно коммерческое предложение российского представительства немецкой компании вносила ГК «Охрана» в комитет по строительству для определения сметы, хотя Кобыща понимал, что оно завышено и будут снижено: с поставщиком была договоренность о 40-процентной скидке.

Директором ГК «Охрана» был и, согласно ЕГРЮЛ, остается Сергей Беляев. Его, как и еще одного сотрудника компании Соболева, следствие видит участниками группы. От директора понятно что требовалось — подпись под договорами и актами поставки с выдуманными цифрами; от Соболева — кадровые хлопоты по привлечению других сообщников. Таковым СК считает Мороза, который постучался в двери ООО «ИТ-Системы» и привел в схему его гендиректора Александра Половко. Тот, в свою очередь, привлек Дмитрия Сбруева — фактического руководителя ООО «Атлант» и зарегистрированной в Латвии компании «DVS-HANDEL GmbH» (ДВС-Хандел ГМБХ), основная ценность которой для концессии заключалась в иностранных счетах. Стартовый состав, по данным следствия, согласовывал лично Кобыща. Соболев якобы неоднократно встречался с членами группы в офисе «ИТ-Систем», где все участники, не представляющие ГК «Охрана», согласовали свою комиссию в размере 3% от суммы похищенного. Машинка поехала в сентябре 2016 года. Беляев (ГК «Охрана») и Половко («ИТ-Системы») подписали два договора на поставку камер «Даллмайера» — на 130,8 млн и 104,8 млн рублей. На основании договоров были составлены заявки и спецификации, которые подписал опять же Беляев — и директор УПТК филиала ОАО «Метрострой» Кузьменко. Его следствие считает жертвой обмана. Всё это исполнили еще раз в начале 2017 года в связи с необходимостью поставки дополнительного оборудования; на выходе получилось еще 2 договора — на 68,5 млн и 30,3 млн. Всего «Охрана» перечислила «ИТ-Системам» 334,4 млн рублей.

Далее уже Половко от имени «ИТ-Систем» заключил агентские договоры с ООО «Атлант» — опять же по завышенной стоимости, считает СК. По ним компания перечислила несколькими траншами 325,3 млн рублей. Следствие при всей преступной канве не исключает добросовестного подхода к расчетам: по крайней мере, «Атлант» даже вернул более 4 лишних миллиона. Таким образом, на счетах «ИТ-Систем» по ходу осело 13,3 млн рублей: их Половко, согласно выводам СК, обратил в свою пользу, «на нужды организации». До «Атланта», соответственно, дошло 322 млн: 56,5 млн там и остались — для уплаты таможенных, налоговых и иных платежей; на остальные 264,5 млн рублей компания купила почти 4 млн евро. После этого «Атлант» и ДВС-Хандел ГМБХ подписали два договора — всё на ту же поставку: 2,66 млн евро и 1,31 млн евро. Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank. Однако в финальном договоре между ДВС-Хандел ГМБХ и — наконец-то уже — «Даллмайером» значится другая сумма — 2,5 млн евро; а на счета немецкой компании в Commerzbank по ее инвойсам и вовсе ушло 1,5 млн евро. В итоге из 4 млн евро, полученных подконтрольной Сбруеву ДВС-Хандел ГМБХ, на покупку оборудования ушло лишь 1,5 млн, или в пересчете на рубли той поры — 102 млн. Оставшиеся 2,4 млн евро — добыча участников концессии.

На счетах ДВС-Хандел ГМБХ из этого осталось осталось 92 тысячи евро (5,8 млн рублей).

Но основная часть была перечислена в иностранные банки: 1,9 млн евро — в ABLV Bank, на счета компании (Inevox/ Cоrp), бенефициаром которой был Половко; еще 440 тысяч — в Rigensis Bank для компании его давнего знакомого, который, предположительно, не был осведомлен о преступлении. Всё это обналичили в рублевом эквиваленте: Половко и Мороз, по подсчетам следствия, оставили себе за хлопоты по 2,5 млн рублей, остальное передали другим участникам. На выходе у СК следующая арифметика: с учетом всех таможенных сборов и пошлин, а также НДС и комиссий фактические затраты на всё про всё составили 156,3 млн рублей. Однако ГК «Охрана» передала «Метрострою» технику за 334,4 млн рублей, эта сумма складывается и из подписанных актов. Акты — под воздействием обмана, считает СК, — согласовали в петербургском комстрое и фонде капстроительства. Ущерб бюджету города — 178 млн рублей. Кобыща находится за границей, его даже пробовали объявлять в розыск. Беляев, по данным «Фонтанки», — в следственном изоляторе. Поговорить удалось со Сбруевым, который, по его словам, уже полтора года под подпиской. На страницах «Фонтанки» он появляется не впервые: многие помнят задержание в Петербурге предпринимателя с удостоверением Международной ассоциации полицейских.

По словам Сбруева, из всех предположительных участников он знаком только с Половко, а Кобыщу и Беляева в глаза не видел и тем более не обсуждал с ними детали закупки. Именно Половко выступал для него контрагентом, так как «Атлант» поставлял оборудование для ООО «ИТ-Системы», и не интересовался его дальнейшей судьбой. «Я плохо понимаю, как я оказался в этом уголовном деле, — говорит Сбруев. — Вся техника дошла до заказчика и, как я понимаю, до стадиона. Участникам поставки оплатили их услуги; упаковщик получил свое, таможня — а значит, бюджет — свое, перевозчик — свое. Я вижу, что следствие не хочет работать, не удовлетворяет ходатайства, не пытается выяснить, сколько стоили услуги водителей, брокеров и т. п. , оно просто идет по простейшему пути». Свое участие в обналичивании средств, которые составили разницу между фактической ценой поставки и представленной конечному заказчику, он отрицает, как, впрочем, и вину или участие в группе. «Вполне вероятно что все якобы похищенные деньги поступили поставщикам оборудования, а также частично оборудование могло быть дозакуплено и на внутреннем рынке РФ, в РФ же оплачивалась и установка, пусконаладка исправно работающего оборудования. — говорит он. — Эту версию следствие полностью игнорирует». Это не единственное уголовное дело, возбужденное в связи со строительством рекордно дорогого для России стадиона на Крестовском острове. Помимо табло и видеокамер, предположительное мошенничество СК видел в кровельных работах, есть стадионный эпизод в деле братьев Магомедовых. Через полтора месяца «Газпром Арена» примет матчи чемпионата Европы по футболу. Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

