автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Дело пятилетней давности о хищениях при строительстве стадиона на Крестовском острове закончилось приговорами со скромными сроками и штрафами, которые не надо платить. Суд сохранял интригу до последнего.

Послушать приговор Оганесяну и его восьми подельникам собрались родственники и множество журналистов. Очередь в Куйбышевский райсуд начиналась с улицы. В ней коротали время и подсудимые.

Экономист Николай Хрипунов, единственный не признавший вину и в прениях подробно рассказавший, почему взятки Оганесяна могут быть плодом богатого воображения Следственного комитета и прокуратуры, пришел с личными вещами в рюкзаке. Его спутница дивилась очереди: «Это, наверное, не к нам».



Над Хрипуновым, которого в шутку называли самым опасным преступником из подсудимой девятки, посмеивался бывший директор Александринского театра Григорий Попов, один из главных героев связанных со стадионом скандалов. Но признание вины и легкое обвинение поднимало Попову настроение.

Популярность смутила главное медийное лицо процесса. Все заседание Марат Оганесян просидел спиной к залу, надвинув на лоб кепку, дополнительно прикрыв обозримую сторону лица рукой и иногда направляя фигуру со средним пальцем в сторону телекамер. Создавалось впечатление, что раздражают бывшего чиновника не только журналисты, прокурор и сидящие в зале «подельники», но и собственные адвокаты.

Судья Екатерина Ботанцова читала приговор больше четырех часов. То, что начиналось с суеты, под воздействием монотонного голоса и бесконечных перечислений номеров госконтрактов, в какой-то момент навело на зал откровенную скуку. Успокоился даже Хрипунов — первый час заседания у него заметно дергалась рука.

В зале смотрели футбол, посапывали, перемещались. Сидевший в клетке с Оганесяном бизнесмен Василий Сливкин переглядывался с пришедшими. Прервалась судья только один раз и на пять минут. Среди обвиняемых это было воспринято как несправедливость — даже в туалет не успеешь сбегать.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Справедливости нигде нет», — парировал журналист федерального канала.

«В России особенно», — уточнила спутница Хрипунова.

К исходу третьего часа Ботанцова вернула внимание публики. Заговорила о том, что Оганесяну и экс-заместителю председателя комитета по строительству Александру Янчику напрасно вменяют мошенничество. Не было, сокращала Оганесяну срок наказания судья, и организованной преступной группы.

Отдельно было отмечено, что Оганесян взятку не только брал, но и вымогал. Зная о бедственном положении «Театрально-декорационных мастерских» (ТДМ, фактический владелец — Григорий Попов), напоминал руководству компании, что господряды может и отобрать.

Судья заставила заново волноваться Хрипунова. Побледнел и Янчик. Цыкала на болтающих журналистов финансист ТДМ Елена Ковалева. Возможности для условного наказания суд не увидел ни для кого.

По очереди звучали фамилии. Для Янчика — только реальный срок, пять лет строгого режима. Экс-чиновник развел руками, достал из-под скамейки объемную сумку, небрежно потрепал коленку сидящей рядом женщины. Под стражу Янчика взяли в зале суда.



На словах о наказании Хрипунова штрафом за роль посредника в передаче взятки Оганесяну показалось, что он как будто даже разочарован тем, что расчехлять поклажу будет дома. Правда, из тех, кто остался на свободе, платить Хрипунову придется больше всего — 2,8 млн рублей.



автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Много», — уже на улице сокрушался финансист.

На взятки и обогащение по нескольким эпизодам ушло 70 млн рублей. Суд счел доказанным, что зарабатывал Оганесян и остальные восемь человек на художественной подсветке стадиона, табло и строительстве школы искусств в Приморском районе. 50 бюджетных миллионов растворились в ТДМ, еще 20 ушло как взятка от компании «Стройэлектромонтаж-5» Василия Сливкина.

До прений Оганесян категорически заявлял о невиновности, а потом признал взятки. Суд применил 64 статью УК, назначив наказание ниже низшего предела, и тем самым еще больше укрепив слухи о неких договоренностях, достигнутых подсудимыми (или только Оганесяном), признание в обмен на лояльность. Еще до приговора корреспонденты «Фонтанки» слышали, что Оганесяну обещали «около шести лет». Ботанцова назначила 5,5. Будем считать, что наши собеседники угадали. Бывший вице-губернатор по иронии судьбы выйдет на свободу к следующему чемпионату мира по футболу 2022 года. Сливкин-старший досиживает в неволе последние дни. Его 4,5 года из приговора истекут примерно в начале июня.



Оганесян должен заплатить штраф 20 миллионов, Янчик — пять, Сливкин-младший — 300 тысяч рублей. Остальные, хоть и приговорены к штрафам, но платить их не будут, уже истекли сроки давности.

«Это что, ноль?» — с соответствующим жестом и не скрываемой маской недоумения обратилась Ковалева к знакомому.

Не совсем. Потерпевшей была признана компания «Инжтрансстрой-СПб», генподрядчик строительства стадиона. Суд закрепил за ней гражданский иск на 50 млн рублей.

Судьба этих миллионов столь же туманна, как и якобы существующих договоренностей правосудия и фигурантов. По официальной версии, похищен аванс, выданный «ТДМ» на поставку табло. Но из не менее официальной бумаги от 2014 года можно легко узнать, что этот аванс никуда не девался, «Инжтрансстрой-СПб» зачел его «Театрально-декорационным мастерским» в другой договор, на раздвижную крышу. Получается, 50 миллионов одновременно разбирались на части Оганесяном с компанией и вливались в крышу.



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Подсудимые не будут обжаловать приговор, недовольных не осталось. Скорее всего, апелляцию подаст прокуратура — хотя бы для приличия. Наказания несоразмерны запрошенным в прениях срокам. Оганесяну, например, обвинение просило шестнадцать лет, а Янчику — четырнадцать.



Надежда Мазакина, Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

