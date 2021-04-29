Прокуратура просит для бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна 16 лет строгого режима

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении вице-губернатора Марата Оганесяна, Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и ещё пяти фигурантов дела о хищениях при строительстве стадиона на Крестовском острове.

Оганесян обвинен в двух эпизодах: получения взятки в 48 миллионов рублей от исполнителей госконтрактов на строительстве стадиона на Крестовском острове и мошенническое хищение 24 миллионов, переведенных подрядчиком «Инжтрансстрой-СПб» на счета компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ).



Фактическим руководителем ТДМ был Григорий Попов — бывший директор Александринского театра. Его вклад в растаскивание стадионного бюджета прокуратура оценила в шесть лет колонии и штраф в 200 тысяч рублей. Это можно считать подарком в обмен на признание вины и обширные показания против Оганесяна, которые бывший вице-губернатор считает оговором.



Экс-заместитель председателя комитета по строительству Александр Янчик, по мнению обвинения, достоин сопоставимой с Оганесяном участи — ему просят 14 лет строгого режима и штраф в 60 миллионов.



Предприниматель Василий Сливкин уже пять лет содержится под арестом. Он не признавал вину, несмотря на множественные попытки следствия склонить его к показаниям против Оганесяна. Сливкину в прениях предъявили счет на 400 миллионов рублей и десятилетний срок. Его сыну Кириллу, якобы исполнившему роль посредника при передаче Оганесяну взятки 20 миллионов, просят штраф на ту же сумму и восемь лет строгого режима. Идентичное наказание огласили для экономиста Николая Хрипунова.

