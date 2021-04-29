Прокуратура просит для бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна 16 лет строгого режима

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении вице-губернатора Марата Оганесяна, Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и ещё пяти фигурантов дела о хищениях при строительстве стадиона на Крестовском острове.
«Поражает несоразмерное наказание, запрошенное обвинением», — прокомментировала «Фонтанке» защита Оганесяна промежуточные итоги прений. Кроме шестнадцатилетнего срока бывшему вице-губернатору просят штраф в 60 миллионов рублей.
Оганесян обвинен в двух эпизодах: получения взятки в 48 миллионов рублей от исполнителей госконтрактов на строительстве стадиона на Крестовском острове и мошенническое хищение 24 миллионов, переведенных подрядчиком «Инжтрансстрой-СПб» на счета компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ).
Фактическим руководителем ТДМ был Григорий Попов — бывший директор Александринского театра. Его вклад в растаскивание стадионного бюджета прокуратура оценила в шесть лет колонии и штраф в 200 тысяч рублей. Это можно считать подарком в обмен на признание вины и обширные показания против Оганесяна, которые бывший вице-губернатор считает оговором.
Экс-заместитель председателя комитета по строительству Александр Янчик, по мнению обвинения, достоин сопоставимой с Оганесяном участи — ему просят 14 лет строгого режима и штраф в 60 миллионов.
Предприниматель Василий Сливкин уже пять лет содержится под арестом. Он не признавал вину, несмотря на множественные попытки следствия склонить его к показаниям против Оганесяна. Сливкину в прениях предъявили счет на 400 миллионов рублей и десятилетний срок. Его сыну Кириллу, якобы исполнившему роль посредника при передаче Оганесяну взятки 20 миллионов, просят штраф на ту же сумму и восемь лет строгого режима. Идентичное наказание огласили для экономиста Николая Хрипунова.
Еще троим фигурантам просят от четырех до восьми лет колонии и штрафы по 100 тысяч рублей. По версии обвинения, в 2013–2015 годах Оганесян создал три организованные преступные группы с различными составами для совершения различных преступных эпизодов. Якобы он и зампред комитета строительства Александр Янчик получили взятку 28 млн рублей от Григория Попова за контракт на стадионное табло за 168 миллионов рублей. Оганесян, Янчик, Попов и другие лица обвинены также в хищении денег «Инжтрансстрой-СПб». Оганесян и Янчик обвинены в получении взятки 20 миллионов рублей от Сливкина-старшего, фактически руководившего компанией «Стройэлектромонтаж-5», за контракты на художественную подсветку стадиона за 347 миллионов рублей и на строительство школы на Мебельной улице за 1,4 миллиарда.
Завтра, 30 апреля, в прениях выступает защита подсудимых.