Судья Екатерина Ботанцова пришла к выводу, что все девять подсудимых отвечать должны сами за себя и исключила из обвинения организованную преступную группу. Однако остался предварительный сговор, но только для Оганесяна и экс-заместителя председателя комитета по строительству Александра Янчика. Суд решил, что им было всё равно, от кого получать деньги.
Оганесяна признали взяточником, но не мошенником. Суд счел, что всё ему вменяемое укладывается в одну статью. Это же касается и Янчика. Оганесян приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом в 20 млн. Янчик получил пять лет ровно и должен быть взят под стражу в зале суда.
В прениях государственный обвинитель просил Оганесяну 16 лет колонии и штраф в 60 миллионов рублей. Взятки Оганесян получил от Театрально-декорационных мастерских (ТДМ) и компании «Стройэлектромонтаж-5». Речь шла о контрактах на художественную подсветку стадиона, табло на нем же и строительство школы на Мебельной улице.
автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Руководил ТДМ Григорий Попов — бывший директор Александринского театра, директором СЭМ-5 был Василий Сливкин. Первый дал показания на Оганесяна, второй уже пять лет в СИЗО, но молчит. Оба также признаны судом виновными.
Участвовали в передаче взяток и хищении бюджетных денег, как решил суд, экс-заместитель председателя комитета по строительству Александр Янчик, сын Сливкина Кирилл, экономист Николай Хрипунов и еще трое фигурантов — финансист ТДМ Елена Ковалева, директор связанной с ТДМ компании Артем Куспиц и один из руководителей мастерских Владимир Халиф.
Всё время следствия Оганесян не признавал вину, но в прениях передумал, одновременно отказавшись давать показания. На свободу он выйдет через год. Его арестовали в ноябре 2016 года, день в СИЗО приравнивается ко дню в колонии строгого режима.