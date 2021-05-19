Судья Екатерина Ботанцова пришла к выводу, что все девять подсудимых отвечать должны сами за себя и исключила из обвинения организованную преступную группу. Однако остался предварительный сговор, но только для Оганесяна и экс-заместителя председателя комитета по строительству Александра Янчика. Суд решил, что им было всё равно, от кого получать деньги.

Оганесяна признали взяточником, но не мошенником. Суд счел, что всё ему вменяемое укладывается в одну статью. Это же касается и Янчика. Оганесян приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом в 20 млн. Янчик получил пять лет ровно и должен быть взят под стражу в зале суда.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В прениях государственный обвинитель просил Оганесяну 16 лет колонии и штраф в 60 миллионов рублей. Взятки Оганесян получил от Театрально-декорационных мастерских (ТДМ) и компании «Стройэлектромонтаж-5». Речь шла о контрактах на художественную подсветку стадиона, табло на нем же и строительство школы на Мебельной улице.



автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»