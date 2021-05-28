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Гость из Омска увел у петербургского студента раритетную Audi прямо у него на глазах

У студента из Петербурга похитили раритетную Audi 100 С4

У студента одного из петербургских вузов средь бела дня угнали раритетную «Ауди». Поймали любителя старых машин «по горячим следам» — за 15 минут.

Как стало известно «Фонтанке», 27 мая в 15:22 в полицию Адмиралтейского района обратился 21-летний житель Всеволожска, учащийся в одном из петербургских вузов. Парень рассказал, что двумя минутами ранее увидел, как неизвестный преступник уезжает от дома 18Б по 4-й Красноармейской улице на его Audi 100 С4 1991 года выпуска.

В 15:35 инспекторы ГИБДД «по горячим следам» остановили похищенную «Ауди» у дома 68 по Загородному проспекту. За рулем машины находился 35-летний житель Омска, в Петербурге и Ленобласти у мужчины регистрации нет. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ (грабеж). Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

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Комментарии (3)

Mash
1. Раритетом признается уникальность конструкции авто с момента выпуска которого прошло более 30 лет.
2. Малый тираж модели.
3. Это просто ведро на запчасти тащили попилить.
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