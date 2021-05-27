Трое подозреваемых в хищении средств со счетов граждан задержаны в Невском районе Петербурга. Их жертвами стали не меньше 40 человек.

«По версии оперативников, злоумышленники, используя приобретенную через теневой сегмент Интернета вредоносную программу, взламывали аккаунты пользователей. Доступ к некоторым личным кабинетам они приобретали в закрытых тематических группах в одном из мессенджеров. Получив информацию о привязанном к аккаунту банковском счете, соучастники выводили денежные средства потерпевших под видом оплаты услуг подставных лиц, которые были официально зарегистрированы на специальном сервисе по вызову такси в качестве водителей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.