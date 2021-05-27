Трое подозреваемых в хищении средств со счетов граждан задержаны в Невском районе Петербурга. Их жертвами стали не меньше 40 человек.
«По версии оперативников, злоумышленники, используя приобретенную через теневой сегмент Интернета вредоносную программу, взламывали аккаунты пользователей. Доступ к некоторым личным кабинетам они приобретали в закрытых тематических группах в одном из мессенджеров. Получив информацию о привязанном к аккаунту банковском счете, соучастники выводили денежные средства потерпевших под видом оплаты услуг подставных лиц, которые были официально зарегистрированы на специальном сервисе по вызову такси в качестве водителей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что подставных лиц было не меньше 13, они вели асоциальный образ жизни и были рады получить 5 тысяч от операции. Один из зарегистрировавшихся по просьбе хакеров в сервисе такси рассказал в видео МВД, что получил на счёт 27 тысяч, 5 из которых отдал тем, кто предложил заработать.
Дома у подозреваемых нашли 60 сим-карт, 14 мобильных телефонов, ноутбуки и улики. Организаторы и их сообщник задержаны в Петербурге и Армавире. Двух фигурантов арестовали, третий находится под подпиской о невыезде.
СУ УМВД России по Невскому району Петербурга расследует четыре уголовных дела по части третьей статьи 158 УК РФ («Кража»).