Полиция ищет поджигателей машин: на Афанасьевской засветился мужчина с пакетом, на Северном двое бросились врассыпную

Как сообщает 27 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 2:52 26 мая поступила информация о возгорании автомобиля во дворе дома 3 по Афанасьевской улице. Прибывшие на место полицейские установили, что загорелся Mercedes-Benz C 43 AMG 2018 года выпуска, принадлежащий 36-летнему менеджеру одной из коммерческих фирм города. Потушили машину в 3:22, огонь уничтожил в ней все сгораемые части. Пострадавших не было.

Два автомобиля почти одновременно подожгли ночью 26 мая в Приморском и Калининском районах Петербурга. Полиция выясняет обстоятельства происшествий и разыскивает засветившихся на камерах подозреваемых.

Камера засняла, как около 2:37 в сторону места происшествия направляется мужчина в черной одежде, белой кепке, медицинской маске, белых перчатках и с полиэтиленовым пакетом, а в 2:45 скрывается уже без пакета. Подозреваемого разыскивают. По факту поджога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

За несколько минут до этого, в 2:48, в полицию Калининского района поступило сообщение об автомобильном пожаре во дворе дома 77–1 на Северном проспекте. Горел лизинговый Skoda Rapid 2018 года выпуска. В лизинге он у компании, выпускающей медицинские препараты, а пользуется машиной 38-летняя сотрудница фирмы. Машина тоже выгорела полностью. Пожар обошелся без пострадавших, потушили его в 3:35.

Отсмотрев записи с камеры наблюдения, полицейские увидели, как в 2:25 двое неизвестных в темной одежде, медицинских масках и белых кроссовках идут в сторону автомобиля, затем происходит вспышка и они разбегаются в разные стороны. Подозреваемых разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.