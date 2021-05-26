В Генплан Петербурга добавят объекты железной дороги и городские леса

Инициативу разработала профильная парламентская комиссия по городскому хозяйству и имущественным вопросам. Она устанавливает, что Заксобрание может устанавливать в Генплане ж/д-объекты как объекты регионального значения. Их перечень будет дополнен железнодорожными депо, станциями внутригородского железнодорожного транспорта и остановочными пассажирскими железнодорожными пунктами. Также указывается, что железнодорожный путь общего пользования может быть объектом регзначения.

Кроме того, в Генплане будут отображаться участки городских лесов площадью более 10 тыс. кв. м.

«Вторая часть касается увеличения общей площади зеленых насаждений. Это связано с тем, что у нас также в соответствии с 10-м приказом Минэкономразвития есть объекты регионального значения — это городской лес. Соответственно, мы предлагаем также внести изменения в закон... Я ради интереса хочу обратить внимание, что сегодня по кварталам городских лесов, расположенных в Курортном, Приморском, Выборгском, Колпинском, Петродворцовом районах занимают почти 23 тыс. га. При этом доля ЗНОПОв (зеленых насаждений общего пользования. — Прим. ред.) на территории Санкт-Петербурга — 8 тыс. га, то есть одна треть», — прокомментировал председатель комиссии, депутат Сергей Никешин. Он добавил, что в 2013 году на каждого жителя Петербурга приходилось 45,6 кв. м городских лесов, а последняя цифра (парламентарий не уточнил год) — что они сократились до 42,8 кв. м. «Фактически идет на 10 % снижение. Это, видимо, связано с интенсивной застройкой и, извините за такое слово, «откусыванием» зеленых территорий», — подчеркнул он.