В Генплан Петербурга добавят объекты железной дороги и городские леса

Инициативу разработала профильная парламентская комиссия по городскому хозяйству и имущественным вопросам. Она устанавливает, что Заксобрание может устанавливать в Генплане ж/д-объекты как объекты регионального значения. Их перечень будет дополнен железнодорожными депо, станциями внутригородского железнодорожного транспорта и остановочными пассажирскими железнодорожными пунктами. Также указывается, что железнодорожный путь общего пользования может быть объектом регзначения.
Кроме того, в Генплане будут отображаться участки городских лесов площадью более 10 тыс. кв. м.
«Вторая часть касается увеличения общей площади зеленых насаждений. Это связано с тем, что у нас также в соответствии с 10-м приказом Минэкономразвития есть объекты регионального значения — это городской лес. Соответственно, мы предлагаем также внести изменения в закон... Я ради интереса хочу обратить внимание, что сегодня по кварталам городских лесов, расположенных в Курортном, Приморском, Выборгском, Колпинском, Петродворцовом районах занимают почти 23 тыс. га. При этом доля ЗНОПОв (зеленых насаждений общего пользования. — Прим. ред.) на территории Санкт-Петербурга — 8 тыс. га, то есть одна треть», — прокомментировал председатель комиссии, депутат Сергей Никешин.
Он добавил, что в 2013 году на каждого жителя Петербурга приходилось 45,6 кв. м городских лесов, а последняя цифра (парламентарий не уточнил год) — что они сократились до 42,8 кв. м. «Фактически идет на
Никешин пояснил, что, анализируя проект Генплана, были выявлены резервы — порядка 90 участков, площадью 1,5 тыс. га, то есть прибавить
Законопроект парламент поддержал единогласно.
Во время обсуждения депутат Михаил Амосов предложил внести в Генплан систему развития велодорожек. Он сослался на опыт других крупных городов, которые раньше Петербурга встали на путь велосипедизации и у которых объекты велоинфраструктуры отображены в Генплане.