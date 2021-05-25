После ссоры и пьянки петербуржец угнал у знакомой машину. Поймали его спустя час в соседнем районе

Подвыпивший житель Петербурга без спроса укатил на автомобиле своей знакомой. До ДТП, к счастью, дело не дошло — угонщика успели поймать полицейские.



Как стало известно «Фонтанке», ночью 24 мая в полицию обратилась 24-летняя неработающая петербурженка. Девушка сообщила, что в 1:15 понедельника ее знакомый после распития спиртных напитков после конфликта угнал от дома 5 по Звенигородской улице ее автомобиль Renault Megane 2008 года выпуска.