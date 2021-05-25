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После ссоры и пьянки петербуржец угнал у знакомой машину. Поймали его спустя час в соседнем районе

Мужчина после пьянки угнал автомобиль знакомой в Петербурге

Подвыпивший житель Петербурга без спроса укатил на автомобиле своей знакомой. До ДТП, к счастью, дело не дошло — угонщика успели поймать полицейские.

Как стало известно «Фонтанке», ночью 24 мая в полицию обратилась 24-летняя неработающая петербурженка. Девушка сообщила, что в 1:15 понедельника ее знакомый после распития спиртных напитков после конфликта угнал от дома 5 по Звенигородской улице ее автомобиль Renault Megane 2008 года выпуска.

Около часа спустя, в 2:22, красный «Рено» у дома 22 по улице Константина Заслонова по ориентировке остановили инспекторы ДПС. За рулем находился указанный девушкой знакомый — 33-летний неработающий петербуржец. Мужчину доставили в отделение полиции и составили на него протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ водителя, не имеющего или лишенного водительских прав, от прохождения медосвидетельствования).

По факту угона возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). «Рено» после осмотра отправили на штрафстоянку.

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Комментарии (1)

Сергей Яшков
покатался)) лучше бы самокат взял шеринговый
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