Петербургские полицейские в ночь на 25 мая задержали в Василеостровском районе города пьяного водителя каршеринга. Он с приятелями катался по улицам, размахивая оружием из окна.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь с понедельника на вторник в полицию поступила информация о том, что у дома 22 по улице Кораблестроителей в направлении метро «Василеостровская» едет каршеринговый Nissan, водитель которого размахивает из окна чем-то, похожим на пистолет. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.
«Ниссан» полицейские остановили у дома 22 по Мичманской улице. За рулем оказался 20-летний нетрезвый петербуржец, у которого вообще нет водительских прав. В салоне машины изъяли два, предположительно, охолощенных пистолета.
Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Молодого человека и двух его пассажиров — студентов 18 и 19 лет — доставили для разбирательства в территориальный отдел полиции. Пьяного водителя привлекли к административной ответственности, теперь полиция устанавливает, как он получил доступ к управлению каршерингом. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.