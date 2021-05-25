Петербургские полицейские в ночь на 25 мая задержали в Василеостровском районе города пьяного водителя каршеринга. Он с приятелями катался по улицам, размахивая оружием из окна.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь с понедельника на вторник в полицию поступила информация о том, что у дома 22 по улице Кораблестроителей в направлении метро «Василеостровская» едет каршеринговый Nissan, водитель которого размахивает из окна чем-то, похожим на пистолет. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.