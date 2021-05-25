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Пьяный без прав катался на каршеринге по Васильевскому острову, размахивая из окна пистолетом

Полицейские задержали в Петербурге пьяного водителя каршеринга с оружием в салоне

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15132136" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Петербургские полицейские в ночь на 25 мая задержали в Василеостровском районе города пьяного водителя каршеринга. Он с приятелями катался по улицам, размахивая оружием из окна.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь с понедельника на вторник в полицию поступила информация о том, что у дома 22 по улице Кораблестроителей в направлении метро «Василеостровская» едет каршеринговый Nissan, водитель которого размахивает из окна чем-то, похожим на пистолет. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

«Ниссан» полицейские остановили у дома 22 по Мичманской улице. За рулем оказался 20-летний нетрезвый петербуржец, у которого вообще нет водительских прав. В салоне машины изъяли два, предположительно, охолощенных пистолета.

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Молодого человека и двух его пассажиров — студентов 18 и 19 лет — доставили для разбирательства в территориальный отдел полиции. Пьяного водителя привлекли к административной ответственности, теперь полиция устанавливает, как он получил доступ к управлению каршерингом. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15132136" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (5)

James Cook
Купил в "телеге" аккаунт
Alexander 17
Деньги правят миром.
lamer
Уважаемые горожане! Напоминаю, что со 2 июня - по 12 июля 2021 г. на территориях г. Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях запрещается оборот гражданского оружия и боеприпасов. Поэтому свои говнострелы, пугачи и газовые баллончики держите дома. Лучше в сейфе.
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