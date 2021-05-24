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В Петербурге установили мемориальную доску Верещагину из фильма «Белое солнце пустыни»

Мемориальную доску на доме, где жил актер, участник Великой Отечественной войны Павел Луспекаев, открыли в Петербурге 24 мая. Она была установлена в Приморском районе, на доме 32 по Торжковской улице, где он прожил с 1961-го по 1970 год.

Как сообщили в районной администрации, в открытии приняла участие дочь актера Лариса Луспекаева.

В 2020 году сквер около дома решением Санкт-Петербургской межведомственной комиссии получил название Луспекаевский.

Всенародная слава и любовь пришла к заслуженному артисту РСФСР после роли Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни», за работу в этой картине он получил Госпремию, а также неофициальное звание «главнейшего таможенника России». При этом гениальные импровизации, расширившие образ героя до одного из главных и самых запоминающихся персонажей, он придумывал, несмотря на тяжелейшие проблемы со здоровьем. Они начались у актера еще во время Великой Отечественной войны, когда он пролежал несколько часов на снегу и обморозил ноги, что привело к инвалидности.

Среди других фильмов Луспекаева — «Балтийское небо», «Капроновые сети», «Республика ШКИД» и «Такая длинная, длинная дорога...».

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Комментарии (3)

Trurl
А что это за ряженый (казак?) перед микрофоном?
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