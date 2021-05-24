Мемориальную доску на доме, где жил актер, участник Великой Отечественной войны Павел Луспекаев, открыли в Петербурге 24 мая. Она была установлена в Приморском районе, на доме 32 по Торжковской улице, где он прожил с 1961-го по 1970 год.



Как сообщили в районной администрации, в открытии приняла участие дочь актера Лариса Луспекаева.



В 2020 году сквер около дома решением Санкт-Петербургской межведомственной комиссии получил название Луспекаевский.