Мемориальную доску на доме, где жил актер, участник Великой Отечественной войны Павел Луспекаев, открыли в Петербурге 24 мая. Она была установлена в Приморском районе, на доме 32 по Торжковской улице, где он прожил с 1961-го по 1970 год.
Как сообщили в районной администрации, в открытии приняла участие дочь актера Лариса Луспекаева.
В 2020 году сквер около дома решением Санкт-Петербургской межведомственной комиссии получил название Луспекаевский.
Всенародная слава и любовь пришла к заслуженному артисту РСФСР после роли Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни», за работу в этой картине он получил Госпремию, а также неофициальное звание «главнейшего таможенника России». При этом гениальные импровизации, расширившие образ героя до одного из главных и самых запоминающихся персонажей, он придумывал, несмотря на тяжелейшие проблемы со здоровьем. Они начались у актера еще во время Великой Отечественной войны, когда он пролежал несколько часов на снегу и обморозил ноги, что привело к инвалидности.
Среди других фильмов Луспекаева — «Балтийское небо», «Капроновые сети», «Республика ШКИД» и «Такая длинная, длинная дорога...».